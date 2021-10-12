Рост мировых поставок ПК сократился до 5%

12 октября 2021 г., 17:25

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После пяти кварталов двузначного увеличения глобальных поставок, мировой рынок ПК отчитался ростом лишь на 5% «YoY», — сообщает Canalys. Поставки ноутбуков, настольных систем и рабочих станций едва превысили 84,1 млн устройств.

Сегмент, объединяющий ноутбуки и мобильные рабочие станции, вырос на 3%, до 67,4 млн устройств. В то же время, настольные ПК и рабочие станции сумели вырасти в натуральном в выражении на 12%, до 16,6 млн шт.

Lenovo сохранил лидерство, однако рост на 2,5% позволил отгрузить лишь 19,8 млн ПК. Позиции разместившейся на второй строке рейтинга HP ослабли на 5,7%, что объясняется с резким снижением интереса потребителей к хромбукам. Наиболее успешным квартал выдался для Dell. Активное восстановление корпоративного спроса позволило улучшить результат годичной давности на 26,7% и отгрузить свыше 15 млн устройств. Замкнули Тор-5 Apple и Acer, сумевшие улучшить свои поставки на 14,4 и 5,7% соответственно.

В региональном рассмотрении выйти в плюс удалось странам LATAM (+17% «YoY»), EMEA (+16 «YoY») и APeJ (+13% «YoY»). Северная Америка ухудшила поставки более чем на 9%, а спрос в Японии упал почти на 30%.

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