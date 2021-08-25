 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рост мирового компьютерного рынка в 2021 г. ухудшен до 14%

25 августа 2021 г., 12:25
Рост мирового компьютерного рынка в 2021 г. ухудшен до 14%

Обновленный прогноз IDC говорит о глобальных поставках традиционных компьютеров в 2021 г. в объеме 347 млн устройств. Если ожидания аналитиков подтвердятся, то результат годичной давности удастся улучшить на 14,2%. Для сравнения, майский прогноз говорил о росте рынка в пределах 18%, однако пришлось внести коррективы из-за логистических проблем и сохраняющегося дефицита отдельных комплектующих. Рынок планшетов в нынешнем году также выйдет в плюс, однако его динамика вряд ли превысит 3,4%.

В период с 2021 по 2025 г. среднегодовой рост поставок настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций составит 3,2% за счет высокого спроса на мобильные компьютеры. В то же время, показатель CAGR планшетов составит −1,5%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  