Рост мирового компьютерного рынка в 2021 г. ухудшен до 14%

25 августа 2021 г., 12:25

Обновленный прогноз IDC говорит о глобальных поставках традиционных компьютеров в 2021 г. в объеме 347 млн устройств. Если ожидания аналитиков подтвердятся, то результат годичной давности удастся улучшить на 14,2%. Для сравнения, майский прогноз говорил о росте рынка в пределах 18%, однако пришлось внести коррективы из-за логистических проблем и сохраняющегося дефицита отдельных комплектующих. Рынок планшетов в нынешнем году также выйдет в плюс, однако его динамика вряд ли превысит 3,4%.

В период с 2021 по 2025 г. среднегодовой рост поставок настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций составит 3,2% за счет высокого спроса на мобильные компьютеры. В то же время, показатель CAGR планшетов составит −1,5%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!