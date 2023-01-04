ROG Strix SCAR і Strix G – нові мобільні платформи для ентузіастів кіберспорту

4 января 2023 г., 13:45

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В рамках участі у виставці CES 2023 презентовані ігрові ноутбуки ROG серій Strix Scar та Strix G у 16-, 17- та 18-дюймових версіях.



Новий ROG Strix SCAR 18 (G834) у першу чергу створено для ентузіастів кіберспорту. У портативний корпус ноутбука перенесено комфорт і потужність настільного ПК, забезпечені компонентами найвищого класу. Це перший ноутбук ROG, що має 18-дюймову QHD-панель Nebula Display з частотою оновлення 240 Гц.



Існують також 16- та 17-дюймові моделі ROG Strix SCAR. 16-та 18-дюймові моделі у максимальній конфігурації оснащені процесорами Intel Core i9-13980HX 13-го покоління з 24 ядрами й 32 потоками, а ROG Strix SCAR 17 має процесор до AMD Ryzen 9 Zen 4. ROG Strix SCAR 16 відрізняється портативністю завдяки 16-дюймовій Mini LED QHD-панелі Nebula HDR Display з частотою оновлення 240 Гц.



Усі моделі Strix у максимальній конфігурації мають відеокарту серії NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуків із технологією Advanced Optimus, що забезпечує високу частоту кадрів в іграх. Ноутбуки оснащено комплексною інтелектуальною системою охолодження, що складається з рідкометалевого термоінтерфейсу Conductonaut Extreme на процесорі, трьох вентиляторів і вентиляційних отворів з усіх боків.



Також усі моделі Strix оснащені системою віртуального об’ємного звучання Dolby Atmos. Технологія двостороннього інтелектуального шумозаглушення відфільтровує фоновий шум як для вхідного, так і для вихідного сигналів, тому голос звучить голосно та чітко. Крім того, моделі Strix оснащені акумулятором місткістю 64 або 90 Вт·год, вони також підтримують заряджання через порт Type-C з потужністю до 100 Вт, що додасть зручності в дорозі. Підтримка мережевих інтерфейсів Wi-Fi 6E та Ethernet означає мінімальні затримки при підключенні як до дротових, так і до сумісних бездротових мереж. Усі дисплеї підтримують технології Dolby Vision HDR та NVIDIA G-SYNC, що гарантує якість зображення без розривів і затримок. Крім того, для більш комфортного керування збільшено площу клавіатури. RGB-підсвічення клавіатури та нижньої грані, сумісне з технологією Aura Sync, індивідуальний колір підсвічування для кожної клавіші, а також накладки Armor Caps з можливістю персоналізації дають можливість підкреслити власний стиль.

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