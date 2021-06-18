Роджер Бенсон, AMD: «Рост корпоративных ИТ продолжит ускоряться в течение следующих 12 месяцев»

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Сегодня у нас в гостях Роджер Бенсон, один из ведущих отраслевых экспертов по продажам полупроводников, ответственный за коммерческое подразделение компании AMD в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Он сыграл заметную роль в усилиях AMD по оказанию помощи партнерам в реагировании на рыночные колебания в условиях пандемии. Нашу беседу с Роджером мы начали с вопроса о приоритетах AMD в коммерческом и корпоративном секторах в 2021 году.

Приоритетом является работа с нашими партнерами для удовлетворения растущего спроса, обусловленного резким увеличением использования ИТ в корпоративном и государственном секторах. Компания AMD зарекомендовала себя в качестве надежного корпоративного партнера среди ведущих компаний в области ИТ, и мы намерены выполнять наши долгосрочные обязательства и условия дорожной карты. В 2021 году это будет реализовано с помощью архитектуры Zen 3, используемой в нашем процессоре AMD EPYC, а также в линейках мобильных и настольных продуктов Ryzen. Рост корпоративных ИТ продолжит ускоряться в течение следующих 12 месяцев, и мы готовы к увеличению данного спроса благодаря нашим продуктам Ryzen и EPYC. Мы также работаем с нашими OEM-партнерами и партнерами по облачным технологиям, чтобы предоставить им все необходимые продукты и технологии и помочь извлечь выгоду из продолжающегося роста спроса.

Что отличает компанию AMD от ее основных конкурентов в коммерческом секторе?

AMD тесно сотрудничает с партнерами по производству чипов, чтобы добиться лидерства в данной отрасли, что за последний год не удавалось сделать ни одной из компаний. В то время как конкуренты заняты решением ряда сложившихся проблем, наша компания лидирует в данной отрасли, предлагая 7-нм чипы в своих серверных и клиентских продуктах.

Серверное пространство требует наличия вычислительной производительности ядер и сбалансированной системы. Наши продукты созданы для обеспечения баланса и оптимизации производительности ядра, пропускной способности памяти и ввода-вывода в соответствии с рабочими нагрузками наших клиентов и требовательностью современных приложений.

Изменила ли пандемия рынок ЦОД, серверного вычислительного оборудования и связанных с ними технологий?

Цифровые каналы передачи информации в обновленных реалиях стали наиболее быстрорастущими источниками доходов для многих компаний, в отличие от физических каналов, на которые в основном полагались до наступления пандемии.

Компаниям пришлось адаптироваться, разрешив удаленную работу во всех своих операциях, для чего часто требуется разработка новой ИТ-инфраструктуры и решений для обеспечения непрерывности бизнеса и производительности сотрудников. Наиболее актуальными поддерживающими технологиями здесь являются облачные вычисления и кибербезопасность. Рынку требуется больше вычислительных мощностей, и мы можем помочь предоставить их для локальных дата-центров и облачных сервисов.

Многие наши клиенты усовершенствовали свое подключение к сети, чтобы обеспечить достаточно хорошую сетевую инфраструктуру с охватом офисов и удаленных мест работы сотрудников. Мы также наблюдаем рост спроса заказчиков на новые настольные и портативные компьютеры. По нашим прогнозам, обострение спроса и ускорение использования облачных вычислений продолжатся до конца 2021 года.

В условиях глобальных потрясений люди действительно понимают, что качество их личной деятельности и совместной работы требует новейших и лучших технологий. Все — от плавности монтируемого видео до эффективности используемых приложений — зависит от производительности. В результате мы наблюдаем повышенный спрос на продукцию среднего класса и высокотехнологичные решения.

Что AMD предпринимает в борьбе с COVID-19? С кем сотрудничает компания?

Наши чипы встроены в ряд аппаратов ИВЛ, способствующих восстановлению пациентов с COVID-19. Также мы оказали поддержку учреждениям в области высокопроизводительных вычислений в рамках исследования вируса. Кроме того, мы предоставили технологии и оборудование Кембриджскому университету в Великобритании, Суперкомпьютерному центру имени Лейбница и Штутгартскому центру высокопроизводительных вычислений в Германии, Университету Тренто в Италии и исследовательскому институту GENCI во Франции.

Среди всех разрабатываемых линеек и сегментов коммерческих продуктов AMD, рабочих станций, ноутбуков и серверных процессоров, а также графических процессоров для рабочих станций какие технологии определят долгосрочную трансформацию рынка ИТ? Каково будет их влияние?

Наша компания сосредоточена на предоставлении выигрышных решений как для локальных, так и для облачных сотрудников. Что касается локального сегмента, мы работаем с традиционными поставщиками серверов, такими как HPE, Dell, Lenovo, Supermicro и многие другие.

Что касается облачных решений, мы продолжаем сотрудничать с такими глобальными игроками, как AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM и Oracle. Мы также работаем с поставщиками облачных услуг в регионе EMEA: OVH, Hetzner, Ionos, Scaleway и другими. AMD тесно сотрудничает с производителями программного обеспечения, такими как VMware, делая акцент на традиционных облачных архитектурах и гибридных решениях для обеспечения высочайшего уровня безопасности облака.

Кибербезопасность — это ключевая сфера деятельности AMD от линейки серверных решений до клиентских продуктов. Мы предлагаем безопасную зашифрованную виртуализацию, которая является основой конфиденциальных вычислений. Многие из конфиденциальных вычислительных сервисов, которые предлагают Google Cloud и Microsoft Azure, основаны на нашей технологии.

Поскольку в нынешних условиях люди работают или учатся из дома, в пользовательском сегменте мы наблюдаем резкий рост спроса на ИТ. AMD работает и в данном направлении, оказывая поддержку функций безопасности и возможностей управления. Наши технологии безопасности AMD PRO предлагают дополнительные уровни защиты, чтобы люди могли удаленно работать и взаимодействовать со своими данными.

Какую роль играют облачные сервисы для AMD? Насколько важно в этом отношении общедоступное облако?

Корпоративный сектор ИТ стремится получить лучшее из обоих миров, чтобы иметь возможность легко перемещать рабочие нагрузки между локальными центрами обработки данных и общедоступным облаком. Мы тесно сотрудничаем с независимыми поставщиками программного обеспечения, такими как VMware, Red Hat, Microsoft и другими, чтобы убедиться, что гибридные облачные решения хорошо выполняют свои функции при использовании наших процессоров.

Каковы ожидания от Gaia-X для компании AMD? Насколько важна Gaia-X для AMD?

AMD является членом экологической ассоциации Gaia-X. Внося свой вклад в спецификации интегрированной мультиоблачной среды, предусмотренной Gaia-X, мы намерены сделать так, чтобы стандарты инфраструктуры, как они изначально определены, оставались как можно более открытыми. Мы считаем, что открытые стандарты отвечают интересам поставщиков облачных услуг и конечных пользователей. Открытые стандарты позволяют свободно перемещать рабочие нагрузки между поставщиками облачных решений, не привязывая клиентов к какому-либо производителю или технологии.

Многие клиенты придают большое значение защищенности, безопасности и конфиденциальности данных. Наш опыт в сфере безопасности облачных сервисов может помочь Gaia-X, определяющей развитие данных технологий в качестве основы собственной деятельности. Мы работаем с этим проектом, чтобы гарантировать, что по мере разработки стандартов и развития проекта он будет оставаться максимально открытым.

В разнообразии есть сила, и понимание того, что сила требует тесного сотрудничества, позволяет каждому работать в команде с максимальной эффективностью. Европейским компаниям потребуется общий открытый подход, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Международный бизнес должен иметь возможность свободно функционировать на всем европейском пространстве. Компании не должны нуждаться в разных стандартах для разных стран.

Это может послужить положительным аспектом для Gaia-X, если его позиционирование будет хорошо и открыто реализовано. Пользователи, использующие открытый стандарт, смогут работать в облаке без ограничений, потенциально даже в мультиоблачных средах с несколькими поставщиками, каждый из которых подписался на стандарты Gaia-X. Это позволит предприятиям работать свободно, бесперебойно и конкурировать на международном уровне.

Что делает ваша компания, чтобы не отстать в гонке технологий ИИ?

Организации могут использовать наши серверные процессоры AMD EPYC, способствующие процессам принятия решений ИИ или выполнения рабочих нагрузок. Для них также доступна наша линейка ускорителей вычислений AMD Instinct, предназначенных для центров обработки данных, которые помогают ИИ правильно производить операции, а также справляться с рабочими нагрузками по глубокому обучению. В 2021 году AMD уделит больше внимания расширению портфеля графических процессоров, что в ближайшие годы станет ключевым активом для расширения нашего бизнеса в сегменте искусственного интеллекта.

Каковы планы AMD в отношении технологий 5G?

В течение последних нескольких лет сектор глобальной телекоммуникационной инфраструктуры переходит на программно-конфигурируемые сети. Многие решения для телекоммуникационных компаний в настоящее время основаны на работе со стандартными коммерческими серверами, поставляемыми международными производителями оборудования, такими как HPE, Dell, Lenovo. Мы очень тесно сотрудничаем с данными производителями, а также такими крупными телекоммуникационными компаниями, как Nokia и Ericsson. Мы считаем, что наше движение вперед зависит от того, как мы воспользуемся преимуществами этого программно-определяемого перехода, применяя стандартные серверы от поставщиков.

Как AMD учитывает приоритеты клиентов при разработке своих продуктов и позиционирует себя в работе по основным направлениям: сотрудничество с ключевыми партнерами, такими как OEM-производители, и развитие канала сбыта?

Мы прислушались к нашим партнерам, по мнению которых, наряду с высокой производительностью необходимо учитывать энергоэффективность. Последнее является ключевым критерием независимо от того, строите ли вы центр обработки данных или просто хотите увеличить время автономной работы ноутбука. За последние несколько лет компания AMD приложила немало усилий по использованию преимуществ новейшего техпроцесса, такого как 7-нм технология. Хочется также отметить созданный с нуля архитектурный дизайн AMD, способствующий снижению энергопотребления. Он обеспечивает значительное сокращение потребления электроэнергии для наших клиентов, что существенно влияет на их практический результат и операционное управление. Для рядовых пользователей такая улучшенная энергоэффективность является одной из причин, благодаря которой они могут пользоваться своими ноутбуками без необходимости подзарядки намного дольше.

Какие шаги вы предпринимаете для укрепления отношений с партнерами в канале и интеграторами?

Мы понимаем, что важна полная цепочка создания стоимости, поэтому увеличиваем штат сотрудников наших торговых организаций по всему миру, чтобы обеспечить неизменно высокий уровень обслуживания. AMD тесно сотрудничает со своими ключевыми заказчиками, такими как HP, HPE, Dell и Lenovo, как в клиентских, так и в серверных областях. Вместо того чтобы действовать разрозненно, мы коммуницируем и сравниваем планы, чтобы убедиться, что делаем все возможное, чтобы заботиться обо всех наших канальных партнерах. Это гарантирует предоставление качественного контента, правильных программ поощрения и учебных материалов для клиентов-партнеров, конечных пользователей и локальных интеграторов. Благодаря сочетанию доброжелательных отношений OEM-производителей с рыночными партнерами и стремления сделать все наши программы лучшими в своем классе мы постоянно укрепляем наши отношения с партнерами по продажам.

Анализируя клиентскую базу, которая в прошлом перешла с продукции конкурентов на технологические решения вашей компании, какие стратегии AMD, OEM или канальных партнеров оказались наиболее эффективными?

Мы считаем стратегию успешной, когда она может стимулировать добровольную готовность клиентов опробовать технологии AMD. Как только клиенты впервые встречаются с нашей продукцией, они быстро переключаются на системы на базе AMD. Мы тесно сотрудничаем с партнерами, производителями оригинального оборудования и клиентами, чтобы облегчить обоснование их выбора. В некоторых случаях мы тесно сотрудничаем с поставщиками программного обеспечения, чтобы убедиться, что технологическое решение оптимизировано для их нужд, при этом обеспечивая максимальную производительность наших продуктов.

Можете ли вы назвать клиентов из региона EMEA, внедряющих решения AMD в собственные технологические процессы?

Думаю, наиболее заметными и для многих наиболее интересными проектами являются те, что освещают работу AMD в сегменте высокопроизводительных вычислений. Наша компания работает с ведущими мировыми научными и исследовательскими институтами, а также с ведущими коммерческими клиентами в области высокопроизводительных вычислений.

Например, Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) с этого года будет использовать один из самых мощных в мире метеорологических суперкомпьютеров производства Atos на базе процессоров AMD EPYC. Он будет делать прогнозы с гораздо более высоким разрешением — около 10 км, предлагая надежную и расширенную информацию о возникновении и интенсивности суровых погодных явлений.

Французская национальная метеорологическая служба Météo-France также будет использовать суперкомпьютер на базе EPYC для прогнозирования неожиданных мелкомасштабных метеорологических явлений, таких как интенсивные дожди, штормы и град, а также дальнейшего совершенствования исследований влияния изменения климата.

Недавно анонсированный в Штутгартском университете суперкомпьютер Hawk на базе процессоров AMD EPYC позволит ученым и исследователям проводить более сложные симуляции намного быстрее. Это самая крупная инсталляция процессоров EPYC второго поколения в Германии и одна из крупнейших в регионе EMEA.

AMD также работает с медико-биологическими и фармацевтическими компаниями, чтобы использовать преимущества высокопроизводительных вычислений для поиска и моделирования новых лекарств и методов лечения. Наша технология помогает производителям моделировать новые способы организации рабочего процесса, позволяющие экономить деньги, ресурсы и энергию. Оборудование AMD также помогает энергетическому сектору находить новые источники энергии и оптимизировать потребление таким образом, чтобы сделать отрасль более эффективной и устойчивой.

Не могли бы вы рассказать о планах развития решений AMD для рабочих станций и серверов? Чего следует ожидать на рынке в следующем году?

Будьте готовы к тому, что в этом году все больше OEM-производителей анонсируют рабочие станции, использующие технологию AMD на базе процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO и EPYC. Вы увидите новые продукты на базе AMD EPYC, использующие архитектуру Zen 3 в центрах обработки данных и облачных вычислениях, а также более широкий портфель продуктов и услуг от наших OEM-партнеров и партнеров по облачным технологиям.

В какой степени отзывы производителей оборудования и независимых поставщиков программного обеспечения влияют на разработку продуктов AMD?

Мы внимательно прислушиваемся к нашим клиентам на всех уровнях, от конечных пользователей, которые пытаются решать бизнес-задачи, до OEM-производителей, которые также работают в тесном контакте с ними. Например, за последние год или два мы выпустили версии наших серверных процессоров AMD EPYC с оптимизацией производительности. Они используются в ситуациях, когда клиентам нужна высокая частота, низкая задержка и высокая общая производительность ядра.

Мы сделали это в ответ на отзывы клиентов о конкретных случаях использования продуктов. Так, например, пользователи приложений САПР и автоматизации данных сообщили нам, что такая комбинация возможностей — именно то, что им нужно от процессора. Таким образом, AMD прислушивается к потребностям отдельных сегментов и учитывает мнение OEM-заказчиков и конечных пользователей при создании новых продуктов.

Что вас больше всего удивило или было самым интересным, чему вы научились за последний год?

Что меня удивило и воодушевило больше всего, так это способность людей адаптироваться и то, насколько ИТ-индустрия способна их поддерживать. В этом проявилась человеческая природа противостоять изменениям, и мне было также приятно наблюдать, как люди и компании, вынужденные быстро адаптироваться, справляются с этой задачей.

Степень, в которой ИТ-отделы поддержали свои организации, также чрезвычайно положительна. То, что за последний год цифровая трансформация стала одним из главных направлений корпоративной и социальной повестки дня, удивляет и воодушевляет.

То, как мы все адаптировались к удаленному формату работы и учебы, а также скорректировали нашу инфраструктуру с точки зрения ИТ, было замечательным. Как я упоминал ранее, люди повсюду модернизировали свои сети, перешли на облачные вычисления и стали шире, чем когда-либо прежде, использовать личные приложения для повышения производительности.

Чего вы больше всего ждете в предстоящем году?

Я впечатлен неустанным выполнением компанией AMD плана по реализации самой вдохновляющей дорожной карты в отрасли. Я работал с основным конкурентом AMD чуть более 24 лет и пришел сюда, потому что увидел силу и потенциал этой компании. Мы занимаем уникальное положение как единственная компания в мире, обладающая ключевыми сильными сторонами как в вычислительных возможностях, так и в графических технологиях.

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