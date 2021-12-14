Rockwell Automation покупает компанию AVATA, для расширения портфеля услуг в области управления цепями поставок

14 декабря 2021 г., 17:15

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Компания Rockwell Automation объявила о приобретении AVATA, поставщика услуг в сфере управления цепями поставок, планирования ресурсов предприятия и управления производительностью. Последняя обладает обширной экспертизой в области корпоративных приложений и является ведущим консультантом и системным интегратором облачных программных приложений Oracle.

Значительно расширяя прозрачность всей системы управления цепями поставок, решения AVATA, объединенные с решениями компании Kalypso, помогут Rockwell Automation усилить предложение в области цифровых технологий для промышленности и раскрыть потенциал конвергенции ИТ и ОТ для заказчиков. AVATA станет частью компании Kalypso, консалтингового бизнеса, принадлежащего Rockwell.

Kalypso и AVATA официально объявили о партнерстве в марте. Тогда компании объединили усилия для того, чтобы помочь заказчикам быстрее реализовать стратегии цифровизации с использованием облачных решений Oracle. Приобретение AVATA позволит Rockwell развивать эту синергию в будущем, одновременно расширяя спектр решений для управления цепями поставок в рамках цифровой трансформации на участке предприятия, в масштабах всего предприятия и за пределами цепи поставок.

Приобретение AVATA стоит в одном ряду с недавними инвестициями Rockwell в облачные решения. Открытая архитектура позволит обеспечить расширение цифрового потока и интеграцию с другими ведущими технологиями, включая Plex и Oracle Cloud.

В августе Rockwell закрыла сделку по приобретению Plex Systems, ведущей облачной платформы интеллектуального производства. В декабре 2020 г. компания купила Fiix.

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