 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 48 (1292)

05.12 - 12.12

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Rockwell Automation покупает компанию AVATA, для расширения портфеля услуг в области управления цепями поставок

14 декабря 2021 г., 17:15
0 
 

Компания Rockwell Automation объявила о приобретении AVATA, поставщика услуг в сфере управления цепями поставок, планирования ресурсов предприятия и управления производительностью. Последняя обладает обширной экспертизой в области корпоративных приложений и является ведущим консультантом и системным интегратором облачных программных приложений Oracle.

Значительно расширяя прозрачность всей системы управления цепями поставок, решения AVATA, объединенные с решениями компании Kalypso, помогут Rockwell Automation усилить предложение в области цифровых технологий для промышленности и раскрыть потенциал конвергенции ИТ и ОТ для заказчиков. AVATA станет частью компании Kalypso, консалтингового бизнеса, принадлежащего Rockwell.

Kalypso и AVATA официально объявили о партнерстве в марте. Тогда компании объединили усилия для того, чтобы помочь заказчикам быстрее реализовать стратегии цифровизации с использованием облачных решений Oracle. Приобретение AVATA позволит Rockwell развивать эту синергию в будущем, одновременно расширяя спектр решений для управления цепями поставок в рамках цифровой трансформации на участке предприятия, в масштабах всего предприятия и за пределами цепи поставок.

Приобретение AVATA стоит в одном ряду с недавними инвестициями Rockwell в облачные решения. Открытая архитектура позволит обеспечить расширение цифрового потока и интеграцию с другими ведущими технологиями, включая Plex и Oracle Cloud.

В августе Rockwell закрыла сделку по приобретению Plex Systems, ведущей облачной платформы интеллектуального производства. В декабре 2020 г. компания купила Fiix.

Rockwell Automation покупает компанию AVATA, для расширения портфеля услуг в области управления цепями поставок

Конференция DC Link Partner Day-2021 — 15 и 16 декабря!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  