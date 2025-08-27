RoboLab: стартувало приймання заявок від університетів на створення лабораторії з робототехніки

27 августа 2025 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації разом з Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем запускають проєкт RoboLab. На базі українських закладів вищої освіти (ЗВО) будуть відкриті лабораторії з робототехніки, де студенти й викладачі зможуть тестувати ідеї та створювати роботизовані технології.

Запуск пілотної лабораторії відбудеться в одному з університетів Києва. Вже стартувало приймання заявок від університетів, які хочуть стати пілотним майданчиком для старту проєкту. Відбір пілотного ЗВО триватиме до 14 вересня. Наступний крок – масштабування мережі лабораторій робототехніки на всю країну.

Заклад обиратиме професійне журі, до якого увійдуть представники органів влади, донорських організацій, профільних асоціацій та інші стейкхолдери.

На базі обраного ЗВО створять лабораторію, яка матиме до 30 робочих місць. Очікується, що зведення такої лабораторії триватиме близько трьох місяців. У ній буде спеціалізоване обладнання та комплекти мехатроніки, програмне забезпечення для 3D-моделювання й проєктування, роботизовані платформи, а також низка AI-інструментів.

Щоб взяти участь у відборі першого пілотного ЗВО у столиці, необхідно заповнити форму за посиланням. Якщо ви не в Києві, але зацікавлені взяти участь у проєкті надалі, то залишайте ваші контакти за посиланням.

Проєкт RoboLab реалізується Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем за ініціативи Мінцифри, у партнерстві з Міністерством освіти та науки України, та за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, компаній Ajax Systems та Deus Robotics.

