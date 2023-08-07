RIP, Twitter

7 августа 2023 г., 19:17

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голоса Tweet

Через дев'ять місяців після купівлі соціальної мережі Twitter Ілон Маск оголосив (і вже провів) ребрендинг і відмовився від старого логотипу - стилізовану пташку, щебетання якої і визначило назву сервісу. Її замінив юнікодний символ (U+1D54F), оскільки Маску давно належить бренд x.com, так називалася його компанія ще до того, як її купив PayPal. Домен x.com уже редиректить на Twitter, а новий "логотип" почав з'являтися у вебінтерфейсі мережі.

Щоправда, як влучно зауважив один із коментаторів, Twitter при Маску - це яскравий приклад, як 100% фокусу на продукті замінено на 100% швидкості змін.

На мій погляд, тут навіть більше підходить старий анекдот про секретаря-машиністку, яка друкує зі швидкістю 1000 символів на хвилину, але така фігня виходить.

Ребрендинг - справа нерідка. Компанія в певний момент часу може дійти висновку, що наявний бренд не задовольняє її місії або планам, обмежує розвиток, і перейменування продукту або всієї компанії тим самим дає змогу задати новий вектор розвитку або підтвердити серйозність змін. Ми щойно бачили, як компанія Facebook перейменувалася на Meta, хоча і зберегла назву самої мережі, як продукту. Ми бачили чималу кількість змін логотипів - та навіть сам логотип Twitter у вигляді птаха зазнав кількох змін, хоча й не відмовлявся від початкової ідеї.

Навіть суто технічно ребрендинг - справа складна. За роки використання логотипи, фірмові накреслення та інші елементи стилю встигають розповзтися по найнесподіваніших кутах.

Усередині великої компанії логотип використовується у великій кількості місць, вони далеко не завжди централізовані, а якщо йдеться про веб-сервіси, то й тем більше. Тому реалізація власне рішення про ребрендинг - це завдання, з яким явно не впоралася компанія Маска, адже зараз часто-густо новий логотип сусідствує зі старим, скрізь використовується блакитний фірмовий колір, якого тепер немає в логотипі, при цьому блакитну шапку в інтерфейсі Ads/Analytics/Media Studio замінено на чорну, але в шапці Ads зазначено X Ads, а під час наступних кліків в Analytics і Media Studio ми знову бачимо пташечку, але більше того - якщо дивитися аналітику на звичному домені analytics. twitter.com, а не ads.twitter.com, то там і чорного кольору немає і взагалі все по-старому.

Ще одна показова для стилю ухвалення рішення Маском риса - виявилося, що новий бренд, м'яко кажучи, сумнівний у плані копірайту. Наприклад, у Японії соцмережа не зможе використовувати нову назву, оскільки X Japan - це назва популярного рок-гурту, що існував під такою з 1992 року. Але що ще симпатичніше - зображення косого хреста і назви X у сфері online social networking services і взагалі всього, що може стосуватися програмного забезпечення, вебсайтів, онлайн-реклами, стримінгу, мовлення тощо, у США є зареєстрованою торговельною маркою і права на неї належать ... Meta Platforms, Inc.

Найімовірніше, Маску на думку не спало взагалі перейматися перевіркою на чистоту торгової марки, ну а всім буде цікаво подивитися на реальну сутичку цих двох монстрів - це вам не розваги в клітці, розумієте.

Маск вже виклав пояснення, що назва Twitter мала сенс тоді, коли йшлося про текстову мережу зі 140 символів, а тепер, коли ви можете навіть відео викласти, а вже в майбутньому, коли застосунок стане вашим ключем до фінансового світу, у цьому контексті назва не має сенсу і з пташкою слід попрощатися.

До нього приєдналася Лінда Яккоріно, CEO компанії, яку, здається, Маск і взяв на роботу для того, щоб натхненними заявами в медійно-корпоративному стилі забивати ефір, коли виразно пояснити не виходить.

Соціальна мережа, powered by AI з маркетплейсом для ідей? Тож не дивно, що виникає питання - а навіщо Маск взагалі купував Twitter?

Ні, справді.

За дев'ять місяців після купівлі Маск зробив багато рухів, з яких можна зробити абсолютно певні висновки. Він не купував співробітників. Одразу після купівлі він звільнив понад 80% персоналу, мало піклуючись про скільки-небудь пристойне оформлення цього процесу - тобто його не хвилює, чи найме він кого-небудь у компанію.

Він не купував рекламний майданчик. За кілька місяців його рішень розбіглася половина рекламодавців і, хоча призначення CEO когось із них повернуло, але сам же Ілон нещодавно визнавав, що компанія є операційно збитковою, а доходи впали на 50%.

Він, здається, не купував користувачів. Унаслідок його рішень регулярно виникають ситуації, коли користувачі мігрують на інші платформи, і, незважаючи на його заяви про рекордні показники, чутки говорять про зворотне - аудиторія сервісу падає.

І, судячи з усього, бренд він теж не купував. Відмовлятися від бренду, який став близьким до загального імені - слово "tweet" вже давно частіше означає не "щебетати", а "розмістити повідомлення у Twitter", - виглядає очевидною дурістю. Навіть якщо він не дуже відповідає майбутній великій місії, то нічого не заважає його використати для нинішнього продукту, а новий розвивати інакше - як це робить Meta, яка і не думає перейменовувати Facebook чи Instagram або WhatsApp, розпочинаючи створювати продукти в царині metaverse.

До речі, вперше Маск згадав такий собі супердодаток "X App" ще відразу після купівлі, наприкінці минулого року. Здається, за цей час хоча б прототип або хоч одну фінансову функцію можна було б вже й пред'явити з властивою Ілону швидкістю. Так ні, жодних анонсів не чути, нагадуючи не стартап, а побудову прекрасного X-майбутнього.

За що ж найбагатша людина світу заплатила 44 млрд доларів? Схоже, що єдине логічне пояснення виглядає саме так - щоб вигнати співробітників, розполохати рекламодавців, відвернути користувачів і поховати навіть саму назву соцмережі.

Якщо у вас вийде придумати мотив, що не включає ультраправу політику - вітаю, у вас все добре з уявою. У мене не вийшло - у моєму уявленні розвалити нехай не найуспішнішу компанію тільки для задоволення її розвалити, практикуючись в одіозних методах управління - це якось занадто навіть для інопланетного організму. Хоча що ми знаємо про інопланетян?

RIP, Twitter

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