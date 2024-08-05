Ринок планшетів зріс на 22,1% у II кв. 2024 р.

5 августа 2024 г., 9:35

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Згідно з попередніми даними IDC, у другому кварталі 2024 року світові поставки планшетів зросли на 22,1% у річному обчисленні, склавши 34,4 мільйона одиниць.



Результати покращилися завдяки сприятливому порівнянню з попереднім кварталом і були зумовлені оновленням продукції багатьох провідних постачальників та циклом заміни в поєднанні з поповненням запасів. Однак обсяги можна порівняти лише з рівнем відвантажень до пандемії, а не з безпрецедентними продажами, які спостерігалися під час пандемії. Результати II кв. 2024 вигідно відрізняються від II кв. 2019, коли було відвантажено 32,5 млн пристроїв, завдяки оновленню продукції Apple та зростаючій популярності знімних планшетів Samsung і Huawei.



Apple відвантажила 12,3 млн пристроїв і зросла на 18,2% у річному обчисленні. Із запуском 11- та 13-дюймових моделей iPad Air та iPad Pro компанія нарешті змогла зафіксувати зростання на ринку. Обсяги поставок iPad зросли по всьому світу, за винятком Китаю, де конкуренція з боку місцевих гравців, таких як Huawei та Xiaomi, негативно вплинула на компанію.



Samsung посіла друге місце з поставками 6,9 млн пристроїв у 2кв24, що означає зростання на 18,6% у річному обчисленні. Вендору вдалося вирости, попри те, що він не випустив жодного нового продукту. Зростання в основному відбулося завдяки кільком комерційним розгортанням та сприятливому порівнянню з II кв. 2023.



Lenovo посіла третю позицію в другому кварталі з річним зростанням на 16,7% і поставками у 2,5 млн одиниць. Гібрідні планшети компанії продемонстрували набагато вищий річний ріст (39,7%), ніж планшетні комп'ютери (11,7%).



Huawei посіла четверту позицію в цьому кварталі зі значним річним зростанням на 40,3% і поставками у 2,3 мільйона одиниць. Вендор представив новий планшет MatePad 11.5S, який продемонстрував чудові ринкові показники, а червневі онлайн-промо-акції в Китаї ще більше сприяли зростанню.



Xiaomi завершила квартал на п'ятій позиції. Поставки компанії зросли на 94,7% у річному обчисленні до 2 млн одиниць. Окрім Китаю та Азійсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії), вендор домігся значних успіхів на європейському ринку, продемонструвавши вражаюче зростання у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, а також у рф…



«Результати II кв. сигналізують про те, що ринок пережив пандемію. Ми очікуємо, що цикл оновлення та зростання на ринках, що розвиваються, продовжать сприяти відновленню в найближчій перспективі. У той час як нові учасники ринку зосереджуються на глобальній експансії, довгострокові лідери продовжують зосереджуватися на вдосконаленні технологій (як у випадку з OLED-дисплеями для iPad Pro), задоволенні потреб у пристроях преміум-класу та використанні можливостей нових технологій, таких як штучний інтелект, - зазначає Ануропа Натарадж (Anuroopa Nataraj), старший аналітик відділу IDC з відстеження мобільних і споживчих пристроїв. - Довгострокові вигоди для ринку залежать від здатності вендорів створювати пристрої, які можуть зайняти нішу для планшетів - пристроїв, які базуються на інноваціях та диференціації».

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