Ринок корпоративних WLAN зріс на 10,6% в I кв. завдяки Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7

23 июня 2025 г., 11:45

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Згідно з даними IDC, глобальний ринок корпоративних бездротових локальних мереж (WLAN) продемонстрував значне зростання на 10,6% у першому кварталі 2025 р. порівняно з 1Q24, досягнувши 2,3 млрд дол. Ця динаміка свідчить про продовження зростання ринку з попереднього кварталу.

Річне зростання у І кв. ґрунтується на динаміці зростання 2024 року, коли доходи ринку збільшувалися послідовно щоквартально, включно зі зростанням на 4,8% між третім та четвертим кварталами та на 5,8% між другим та третім кварталами минулого року. Динаміка попиту та пропозиції на ринку стабілізується після двох років волатильності, спричиненої здебільшого скороченням відсталих замовлень продукції, що виникли через кризу глобальних ланцюгів поставок епохи COVID-19.

Тим часом, новітні стандарти Wi-Fi є рушійною силою зростання на ринку корпоративних WLAN. Wi-Fi 6E, що дозволяє Wi-Fi використовувати діапазон неліцензованого спектру 6 ГГц, становив 31,9% доходів сегменту залежних точок доступу (AP) у І кв., порівняно з 27,7% роком раніше. Поширення Wi-Fi 7 також збільшилося у першому кварталі, становлячи 11,8% доходів сегменту залежних AP у першому кварталі, зростаючи з 10,2% доходів напрямку у останньому кварталі минулого року.

Ринок корпоративних WLAN в Америці зріс на 15,2% у річному обчисленні (YoY), завдяки сильному зростанню на 21,0% у Сполучених Штатах. У регіоні Європа, Близький Схід та Африка зафіксовано зростання на 11,0% YoY, тоді як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - на 1,0%, оскільки доходи в КНР знизилися на 4,2%.

«Ринки корпоративних WLAN продовжують відновлюватися після нестабільного періоду річних темпів зростання, спричиненого складними збоями в ланцюгах поставок та проблемами управління запасами, що впливають як на постачальників, так і на кінцевих користувачів, — зазначає Брендон Батлер (Brandon Butler), старший менеджер з досліджень, Enterprise Networks, IDC. - Проте основи ринку корпоративних WLAN залишаються міцними, з захоплюючими інноваціями, такими як Wi-Fi 6 ГГц та можливості управління на основі АІ, що продовжують живити наступне покоління бездротового зв'язку».

Серед помітних постачальників корпоративних WLAN, доходи Cisco у цьому сегменті зросли на 4,6% у першому кварталі, досягнувши 904,5 млн дол., що забезпечило компанії 39,5% ринкової частки. HPE Aruba Networking продемонструвала збільшення продажів на 10,7%, досягнувши 363,9 млн дол., що дало їй 15,9% ринкової частки. Доходи Ubiquiti у сегменті збільшилися на 50,9%, досягнувши 267,4 млн дол., що забезпечило компанії 11,7% ринкової частки. Показники Huawei знизилися на 10,7%, склавши 124,1 млн дол., що дало компанії 5,4% ринкової частки. Juniper Networks продемонструвала зростання доходів на 21,9% до 120,9 млн дол., а ринкова частка компанії складає вже 5,3%.

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