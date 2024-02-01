Ринок смартфонів стабілізується - Qualcomm підвищила квартальний дохід на 5% до 9,94 млрд дол.

1 февраля 2024 г., 17:27

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Qualcomm повідомила про результати за минулий квартал.



Дохід склав 9,94 млрд дол., що на 5% більше, ніж роком раніше.



Загалом, чистий прибуток компанії за квартал склав 2,8 млрд дол. у порівнянні з 2,2 млрд дол. за аналогічний період минулого року.



Президент і головний виконавчий директор Qualcomm Кріштіано Амон (Cristiano Amon) сказав, що «надзвичайно задоволений» результатами компанії. «Забігаючи наперед, ми розвиваємо цей імпульс завдяки нашим провідним платформам Snapdragon і технологічній диференціації в галузі зв’язку, обчислень, штучного інтелекту, що генерується на пристрої, в телефонах, автомобілях, ПК, XR і промисловому IoT», зазначив він.



Протягом кварталу Qualcomm відвантажила процесорів для телефонів на суму 6,69 млрд дол., що на 16% більше, ніж роком раніше. Аналітики вважають це позитивною ознакою для ринку смартфонів після майже двох років падіння продажів. Однак Qualcomm заявляє, що вважає, що продажі смартфонів в кінцевому підсумку залишаться незмінними в порівнянні з минулим роком.



«Ми бачимо, що ринок Android стабілізується після 2023 року, - підкреслив Амон. - Це був рік корекції».



Напівпровідниковий бізнес Qualcomm QCT, який включає продажі мікросхем для телефонів, автомобілів та Інтернету речей, збільшив свій дохід на 7% до 8,4 млрд дол., що перевищило консенсус-прогноз аналітиків на рівні 8,1 млрд дол. У сегменті IoT, який включає продажі чипів, що використовуються у VR-гарнітурах Meta Platforms, показники впали на 32% до 1,13 млрд дол.



Тим часом продажі чипів для автоіндустрії принесли 589 млн дол., що на 31% більше, ніж роком раніше. Амон відповідаючи аналітикам під час телефонної конференції зазначив, що розвиток автомобільного бізнесу, який тільки зароджується, є повільним процесом, оскільки автомобільні компоненти мають набагато довший цикл кваліфікації, враховуючи регуляторні потреби цієї галузі.



Іншим основним бізнесом Qualcomm є прибутковий сегмент ліцензій від патентів, Qualcomm QTL, який приніс 1,5 мільярда доларів доходу, що на 4% менше, ніж роком раніше, але випереджає консенсус-прогноз у 1,4 мільярда доларів. За словами Криштіано Амона, QTL отримає вигоду від нещодавнього продовження ліцензійної угоди з Apple, яка діє до березня 2027 року.



Оскільки штучний інтелект продовжує домінувати в наративах індустрії, Qualcomm прагне бути одним з головних бенефіціарів. Амон підкреслив, що новітні чипи Snapdragon лежать в основі флагманів Samsung S24 Ultra. Цей пристрій був анонсований минулого місяця та має різні можливості вбудованого штучного інтелекту, включаючи переклад мови у реальному часі. «Це знаменує собою початок того, як генеративний АІ буде розвивати загальний досвід використання смартфонів, і підкреслює значні можливості для платформ Snapdragon», зазначив голова Qualcomm.



За словами Криштіано Амона, Qualcomm також спостерігає сприятливі тенденції щодо смартфонів зі штучним інтелектом у своїх китайських партнерів - пристрої преміум-класу є найбільш швидкозростаючим сегментом на ринку телефонів.



Протягом кварталу Qualcomm витратила 800 млн дол. на викуп акцій і 900 млн дол. на виплату дивідендів.



Компанія заявила, що розраховує на прибуток у другому кварталі в розмірі від $2,20 до $2,40 за акцію при обсязі продажів від 8,9-9,7 млрд дол. На противагу цьому, Уолл-стріт очікує прибутку в розмірі $2,25 на акцію при більшому обсязі продажів - 9,3 млрд дол.

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