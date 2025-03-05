Ринкова диференціація часів штучного інтелекту

5 марта 2025 г., 17:05

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Експерти кажуть, через кілька років АІ-інструменти можуть остаточно змінити розклад сил на ринку, а ключ до успіху ритейлерів – диференціація відповідно до рекомендацій АІ-агентів. Брендам необхідно виділятися в одній або кількох із цих сфер: ціна, продуктова інновація, дизайн, сервіс.

Ціна. Привабливі цінові пропозиції та бюджетні версії продукту з’являтимуться у пошукових запитах ШІ-агентів, а через них – у полі зору користувачів, миттєво і вичерпно.

(Теоретично, ринок може наблизитись до стану досконалої конкуренції — коли є велика кількість покупців і продавців, кожен з яких займає відносно малу частку ринку і неспроможний диктувати умови продажу та купівлі товарів. Наче, добре для покупців. А може статися навпаки: повна інформованість дозволить продавцям уникати надвиробництва, розпродажів і максимізувати прибуток. У виграші постачальники.)

Продуктова інновація. Продукти з унікальними характеристиками будуть виділятися у пошукових алгоритмах АІ та утримувати увагу користувачів.

(Якщо навіть рушії самого АІ швидко втрачають унікальність, важко уявити зиски конкурентної боротьби виключно відмінностями продукту).

Дизайн. Проcування стилю та якості за допомогою пошукових здібностей АІ-агентів сприятиме охопленню.

(Вау-ефекти у головах носіїв кліпової свідомості нетривалі, легко розмиваються черговими інформаційними хвилями. Монетизація набуває рис гонки на виснаження, з неминучою втратою якості.)

Сервіс. Зміцненню довготривалих відносин з покупцями допоможе аналіз АІ-агентами відгуків та обговорення у форумах.

(Гівенця під виглядом цукерок просувалися і будуть, зворотний зв’язок не впливатиме на тих, хто змагається виключно за кількісні показники).

Скептичні коментарі в лапках зводяться до простого: АІ не внесе революційних змін у ринкові відносини. Швидкість процесів безумовно зросте: на короткій дистанції злети будуть вищими, а падіння - глибшими. Але перспективу визначатиме те саме, що було до буму АІ: пошуки траєкторій плідного перетину з клієнтами і розуміння їх потреб – тобто, створення позитивного клієнтського досвіду старими засобами (ціни, інновації, дизайн, сервіс).

Хіба що АІ додасть визначеності – як у комедії «Надновий заповіт» , де Господь Бог - чоловік середнього віку, який проживає в Бельгії, п'є пиво, жує крекери і ходить по хаті у поношеному халаті. Світом він керує за допомогою комп'ютера, а на дозвіллі вигадує дрібниці, що псують людям життя. А потім його донька, юна бунтарка, вирішує втекти з цього болота, попередньо розіславши людям точні дати їхньої смерті.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS