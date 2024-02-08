Річний виторг TeamViewer зріс на 11% до 626,7 млн євро, а прибуток - на 69% до 114 млн дол.

8 февраля 2024 г., 14:35

Німецький розробник програмного забезпечення TeamViewer повідомив про показники у четвертому кварталі.



Квартальний виторг зріс на 8% порівняно з попереднім роком до 163 млн євро, що трохи перевищило прогноз аналітиків у 160 млн євро.



У річному обчисленні TeamViewer отримала дещо вищий, ніж очікувалося, дохід, який зріс на 11% до 626,7 мільйона євро. Прибуток зріс на 69% до 114 млн дол.



Регіоном, що забезпечив найбільший річний дохід, був EMEA, тоді як в APAC спостерігалося найменше зростання.



Під час прес-конференції генеральний директор TeamViewer Олівер Штайл (Oliver Steil) зазначив, що Китай вже не є таким сильним драйвером зростання в регіоні.



Розробник очікує дохід у 2024 році в межах від 660 до 685 мільйонів євро.



Акції TeamViewer після анонсу фінансових результатів зросли на 9%, що є найкращим показником з лютого 2023 року.

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