Річний виторг Logitech виріс до 5,48 млрд дол., але прибуток скоротився на третину

4 мая 2022 г., 16:15

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Швейцарська компанія Logitech, відомий виробник комп'ютерної периферії, представила звіт про результати роботи в останній чверті та 2022 фінансовому році загалом, який для неї було завершено 31 березня.

Квартальні продажі знизилися на 20% у річному порівнянні та склали 1,23 млрд дол. Операційний прибуток за квартал, розрахований за GAAP, впав на 56% – до 129 млн дол.

У компанії зазначають, що на зниження продажу периферійного обладнання впливає зняття ковидних обмежень та поступове повернення компаній до роботи в офісах. Сторонні експерти також зазначають також, що за останній рік у цьому сегменті сталося насичення спросу.

У зв'язку з цим керівництво Logitech понизило свій річний прогноз продажів до рівня 2-4% зростання за наступні дванадцять місяців. При цьому компанія впевнена, що бізнес буде підтримувати гібридний формат роботи, що буде стимулювати продаж периферійного обладнання як для роботи вдома, так і в офісі.

Виторг за підсумками всього фінансового року в цілому збільшився на 4% та досяг 5,48 млрд дол. Тим часом операційний прибуток скоротився на третину і склав 774 млн дол.

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