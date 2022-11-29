Річний темп зростання поставок серверів на 2023 рік скорегований до 2,8%

29 ноября 2022 г., 12:15

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На основі останніх даних і досліджень, TrendForce ще більше знизила прогнозований річний темп зростання поставок серверів на 2023 рік до 2,8%.



Цей перегляд обумовлений трьома факторами.



По-перше, терміни виконання замовлень на серверні компоненти почали повертатися до своєї звичайної тривалості для більшості замовлень, починаючи з ІІІ кв. 2022 р. Спостерігаючи це, виробники серверів та постачальники хмарних сервісів (CSP) також почали виправляти проблему невідповідності компонентів, знижуючи попит на надлишкові позиції, підтримуючи постійний рівень запасів для позицій, які все ще є дефіцитними. Такий розвиток подій, своєю чергою, зменшив потік замовлень на сервери, що йдуть до ODM.



По-друге, хвиля попиту, яка була згенерована раніше від наслідків пандемії COVID-19, спадає. Відтак, помітно охололи темпи розширення для таких сервісів, як потокове відео, електронна комерція тощо. Серед CSP такі компанії як Meta, Google та ByteDance (TikTok) знизили обсяги закупівель серверів на наступний рік.



Третій фактор - світові економічні перспективи залишаються досить негативними, тому компанії з більшості галузей сформулювали більш консервативний план витрат і скоротили ІТ-бюджети на наступний рік.



На ринку серверної оперативної пам'яті постачальники DRAM стикаються з великими труднощами в збільшенні продажів, оскільки в другій половині поточного року покупці зберігали високий рівень запасів на складах. У ІІІ кв. постачальникам вдалося домовитися з деякими покупцями про фіксацію цін на цей і наступний квартали, однак, на думку TrendForce, подальше зниження цін на серверні поставки наступного року призвело до загострення цінової конкуренції серед постачальників. У жовтні CSP отримали ще більш низькі котирування серверної DRAM, оскільки постачальники запропонували зафіксувати ціну до кінця 1 півріччя наступного року. Зараз, у листопаді, також розпочався черговий раунд переговорів щодо "спеціальних пропозицій четвертого кварталу". У зв'язку з цим падіння контрактних цін на серверні модулі DRAM на ІV кв. збільшилося до 23~28% у порівнянні з попереднім кварталом.



Що стосується ринку корпоративних SSD, то тут замовлення деякий час залишалися відносно стабільними. Однак все більш консервативні економічні прогнози і перегляд планів корпоративних капітальних витрат у бік зниження у другому півріччі 2022 р. призвели до зниження попиту на корпоративні SSD. Крім того, постачальники NAND Flash стикаються зі зростанням запасів корпоративних твердотільних накопичувачів на тлі падіння попиту на споживчу електроніку. Усередині компанії вони знаходяться під тиском пошуку рішень для споживання надлишкових виробничих потужностей і виконання планових показників на кінець року. З іншого боку, їм необхідно підготуватися до таких несприятливих факторів, як очікуваний низький попит у низькому сезоні І кв. 2023 року та затримки з нарощуванням виробництва нових серверних процесорних платформ Intel та AMD. Враховуючи ці фактори, постачальники змушені пропонувати більші цінові поступки на корпоративні SSD, навіть попри те, що контракти на четвертий квартал вже укладені. У зв'язку з новою хвилею переговорної активності, зниження контрактних цін на корпоративні SSD перевищило попередню оцінку і тепер становить 23~28% у порівнянні з попереднім кварталом.

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