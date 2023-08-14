Rheinmetall поставить в Україну безпілотник-розвідник, який може перебувати в повітрі 12 годин

14 августа 2023 г., 10:25

За інформацією BILD, до кінця 2023 року компанія з виробництва озброєнь Rheinmetall поставить українським збройним силам безпілотний комплекс для повітряної розвідки Luna NG.



Комплекс Luna NG складається з наземної станції управління з кількома безпілотниками, пускової катапульти, а також військових вантажівок.



Це рішення не тільки може використовуватися як розвідувальна система, але також може забезпечувати розгортання мережі LTE та перехоплювати або глушити зв’язок



БПЛА Luna NG мають вагу 40 кг, та виготовлені з легких композитних матеріалів.



«NG» означає «Neue Generation» безпілотника Luna. Інші моделі безпілотників вже доставлені в Україну зі складів Бундесверу.



Наглядачі вказують, що БПЛА може керуватися у зоні з радіусом до 100 км, яка може бути ще збільшена за допомогою додаткового дрона, що ретранслює сигнал.



У Luna NG начебто буде версія, яка може нести й озброєння. Однак поки що така не буде поставлятися в Україну.



Новий безпілотник має максимальну висоту польоту 5000 метрів з дальністю розвідки в кілька сотень кілометрів.

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