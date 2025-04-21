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Резиденти Дія.City в першому кварталі 2025 року сплатили понад 8 млрд грн податків

21 апреля 2025 г., 12:35
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що резиденти Дія.City в І кварталі 2025 року сплатили понад 8 млрд грн податків.
 
«Дія.City — це  ефективний майданчик для розвитку технологічних компаній в Україні. Простір пропонує не просто податкові пільги, а й дієві інструменти для масштабування компаній. Його умови залишаються одними з найпривабливіших у Європі та світі», зазначив міністр. 
 
Зараз резидентами Дія.Сity є вже майже 1 750 компаній. Це гіганти світового сервісного ІТ — Globallogic, SoftServe, Epam Systems; єдинороги Grammarly,  DataRobot, Lyft тощо; всесвітньо відомі бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis та інші. 
 
Зараз у компаніях-резидентах працює понад 105 тисяч фахівців — більше третини від загальної кількості спеціалістів.
 
Розподіл за формами працевлаштування такий: 62% ІТ-спеціалістів працюють за трудовими договорами, 33% — за GIG-контрактами і 5% ведуть діяльність як ФОПи.
 
«Буквально нещодавно ми розширили види діяльності в Дія.City на інноваційні R&D-центри у всіх сферах. Доєдналося вже понад 10 таких компаній. Це оборонка, мікрочипи, агро, міжнародна фарма, медицина тощо. Продовжуємо працювати, щоб в Україні з’явилося ще більше інноваційних бізнесів», зазначив Михайло Федоров.
 
 

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