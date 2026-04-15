Резиденти Дія.City сплатили податків 13,4 млрд грн за перші три місяці цього року

15 апреля 2026 г., 10:25
Як повідомляє Мінцифри, за перші три місяці 2026 року резиденти Дія.City сплатили до бюджету 13,4 мільярда гривень податків. Це на 68% більше, ніж за аналогічний період торік.

«Сплачені мільярди від ІТ-сектору — це пряме фінансування безпеки, медицини, освіти та державних сервісів для кожного українця. Завдяки спеціальним умовам Дія.City компанії можуть працювати прозоро створювати нові робочі місця та масштабуватися», зазначили у міністерстві.

Загалом від запуску простору у 2022 році резиденти сплатили вже понад 79 мільярдів гривень податків.

Сьогодні до Дія.City приєдналося вже близько 4100 компаній. Серед них - українські продуктові стартапи, розробники defence-tech рішень та світові технологічні гіганти. Це GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.

В Мінцифри також підкреслили, що умови в Дія.Сity одні з найкращих у Європі й світі. Простір допомагає технологічному бізнесу працювати прозоро й ефективно завдяки сприятливим податковим умовам, гнучким формам співпраці з фахівцями, інструментам для залучення венчурного інвестування та гарантіям захисту прав інтелектуальної власності.

