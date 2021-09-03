Решение MobileIron для защиты и мониторинга мобильных устройств сертифицировано в Украине

3 сентября 2021 г., 15:35

Компания Softprom, дистрибьютор MobileIron, сообщает, что решение MobileIron Secure Unified Endpoint Management (UEM) получило сертификацию в «Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины» о соответствии требованиям нормативных документов по технической защите информации.

MobileIron Secure UEM обеспечивает фундаментальную видимость и ИТ-элементы управления, необходимые для защиты, управления и мониторинга любого корпоративного или личного мобильного устройства сотрудника, а также настольного компьютера, которые получают доступ к критически важным для бизнеса данным.

Применение этого комплексного решения позволяет организациям защищать широкий спектр устройств сотрудников, используемых в организации, одновременно управляя всем жизненным циклом устройства, включая: конфигурацию и применение политик; распространение корпоративных приложений и управление ими; контроль доступа и многофакторную аутентификацию (MFA) с MobileIron Access; обнаружение и устранение угроз с помощью MobileIron Threat Defense.

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