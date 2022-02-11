Разработчики получили первую preview-версию Android 13

11 февраля 2022 г., 12:35

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Google анонсировала выход первой ознакомительной версии Android 13 Developer Preview (DP), в которой эта итерация мобильной ОС продолжает дополняться функциями безопасности, приватности и средствами разработки.



Традиционно, DP 1 предоставляет сообществу шанс начать влиять на направление развития программного продукта, и команда Google Android рассчитывает, что отзывы ранних тестировщиков помогут ей уточнить, что должно быть включено в состав финального релиза.



Для улучшения безопасности в Android 13 добавлено разрешение NEARBY_WIFI_DEVICES: оно позволяет давать приложениям право на обнаружение и доступ к устройствам в сетях Wi-Fi без определения местоположения. С флагом «neverForLocation» приложения могут запрашивать доступ, соблюдая при этом приватность пользователей.



Когда приложению потребуется доступ к фотографии, оно сможет вызвать новый API выбора (photo picker), чтобы пользователь мог выбрать картинку или видео, не давая ему разрешения просматривать все медиафайлы на устройстве.



Эта функция, аналогичная уже имеющемуся в Android «карману для документов», должна значительно улучшить приватность пользователей, и Google намеревается распространить её через обновления Google Play на устройства под управлением Android 11 и выше.



Ещё один новый API в Android 13 позволит создавать приложения с конфигурациями в виде плиток (tiles), добавленными в меню быстрых настроек (Quick Settings). Функция Material You, уже претерпевшая изменения в Android 12, получила поддержку расширенных динамических оттенков для всех пиктограмм, а не только для тех, что относятся к приложениям Google.



Отдельные приложения с помощью нового платформенного API могут выбирать язык, отличный от системного, что будет полезно для многоязычных пользователей.



Читаемость текстовых страниц существенно облегчит функция ускоренного переноса, которая разбивает слово дефисом на краю экрана. Это новшество также ускоряет рендеринг экрана на 200%.



Базовые библиотеки Android с этим обновлением обеспечат поддержку языка Java 11 для приложений и программистов. Кроме того, посредством апдейтов существующих модулей больше устройств смогут предоставлять новые инструменты с использованием Java 11 пользователям с более старыми версиями Android.



Android 13 также оптимизируется для большего количества форм-факторов, поскольку эта ОС всё чаще находит применение в планшетах, складных устройствах и Chromebook.



Превью уже доступно для загрузки вместе с инструкциями по его запуску в эмуляторе Android. Сообщается, что оно совместимо с моделями смартфонов Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.



Стабильную сборку для Android 13, которая обычно опережает финальный релиз примерно на месяц, компания планирует представить не раньше июня.

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