Raspberry Pi випускає свою першу систему з ядрами RISC-V - Pico 2 вартістю $5

12 августа 2024 г., 9:35

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Raspberry Pi прискорила розробку чотирьохядерного мікроконтролера з двома ядрами ARM Cortex-M33 і двома власними ядрами RISC-V.



Плата Raspberry Pi Pico 2 вартістю $5 використовує мікроконтролер RISC-V RP2350, а згодом з'явиться бездротова версія Pico 2 W з модемом від Infineon Technologies.



RP2350 має вдвічі менший розмір кристалу, вищу тактову частоту ядра 150 МГц, вдвічі більший об'єм пам'яті (520 КБ SRAM у десяти банках) та нові функції безпеки у порівнянні з RP2040, випущеною більше трьох років тому з двома ядрами M0+. Розмір кристалу складає 5,3 мм2 проти 2 мм2 у RP2040, але найменша версія RP2350A буде лише на десять центів дорожчою, коштуючи $0,80 у котушках по 3400 одиниць, або $1,10 в одиничних партіях.



Окрім ядер M33, RP2350 має два ядра RISC-V. Завантажувальний ПЗП автоматично визначає архітектуру для двійкового коду другого рівня і перезавантажує мікросхему у відповідний режим.



Ядра Hazard3 були розроблені Люком Реном (Luke Wren), головним інженером Raspberry Pi, у вільний час з використанням архітектури RISC-V з відкритим набором інструкцій (ISA) з високооптимізованим триступеневим конвеєрним процесором.



Архітектура безпеки побудована на основі Arm TrustZone для Cortex-M і включає в себе підтримку підписаного завантаження, 8 КБ одноразово програмованої пам'яті (OTP), прискорення SHA-256, апаратний генератор істинних випадкових чисел (TRNG), вбудований антизапобіжник.



Мікросхема також включає в себе імпульсний блок живлення та регулятор струму спокою з низьким падінням струму (LDO), розроблений спільно з французькою компанією Dolphin Design.



Зазначається, що Pico 2 знаходиться в повномасштабному виробництві на заводі Sony.

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