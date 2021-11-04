Qualcomm за год заработала 33,6 млрд долл.

4 ноября 2021 г., 11:05

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В среду Qualcomm опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал своего финансового года и они оказались лучше ожиданий.



Разводненная прибыль Qualcomm без учета GAAP на акцию по итогам квартала составила 2,55 доллара. Выручка достигла 9,32 млрд долл., что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Аналитики Уолл-стрит ожидали, что прибыль будет на уровне 2,26 долларов при выручке в 8,86 млрд долл.



За полный 2021 финансовый год чистая прибыль на акцию Qualcomm без учета GAAP составила 8,54 доллара при выручке по GAAP в 33,6 млрд долл.



«Мы располагаем хорошими возможностями для того, чтобы продолжать лидировать в области мобильных технологий и обеспечивать цифровую трансформацию отраслей с помощью нашего широкого портфеля соответствующих технологий. Наши результаты в поставках радиоинтерфейсов, решений для автомобильной промышленности и Интернета вещей свидетельствуют об успехе нашей технологической дорожной карты и стратегии диверсификации доходов», говорится в заявлении генерального директора Кристиано Амона (Cristiano Amon).



Выручка в четвертом квартале от сегмента лицензирования технологий Qualcomm (QTL), подразделения лицензирования Qualcomm, составила 1,56 млрд долл., что на 3% больше, чем в прошлом году.



Продажи Qualcomm CDA Technologiesв выросли на 56% до 7,73 млрд долл. В рамках QCT выручка от мобильных телефонов выросла до 4,69 млрд долл., от клиентской поддержки до 1,23 млрд долл. Выручка от Интернета вещей подскочила на 66% и составила 1,54 млрд долл. Доход от решений для автомобильной промышленности вырос на 44% до 270 млн долл.



В целом за весь финансовый год выручка QTL составила 6,32 млрд долл., увеличившись на 26%, QCT принес 27 млрд долл. показав рот на 64%.



В первом квартале 2022 финансового года Qualcomm ожидает продажи на уровне от 10 до 10,8 млрд долл., при этом внос QCT составит от 8,4 до 8,9 млрд долл.. Уолл-стрит прогнозирует, что общий доход в первом квартале достигнет 9,7 млрд долл.

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