Qualcomm повідомила, що квартальні продажі у 10,24 млрд дол.

8 ноября 2024 г., 9:35

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За четвертий квартал свого 2024 фінансового року, що завершився 29 вересня, Qualcomm повідомила, що продажі склали 10,24 мільярда доларів, а скоригований прибуток - 2,69 долара на акцію. Це перевершило очікування аналітиків на рівні 9,91 мільярда доларів і 2,56 долара на акцію.

Чистий прибуток компанії склав 2,92 млрд доларів, що значно перевищило минулорічний показник у 1,49 млрд дол.

Загальний дохід Qualcomm у 2024 фінансовому році склав 33,19 мільярда доларів, що на 9% більше, ніж у 2023 році.

Компанія повідомила про 12% зростання продажів чипів для телефонів до 6,1 мільярда доларів.

«У секторі телефонів ми забезпечили понад 20% річного зростання доходів від платформи Android», - зазначив фінансовий директор Qualcomm Акаш Палхівала (Akash Palkhiwala) під час телефонної розмови з аналітиками.

Під керівництвом генерального директора Крістіано Амона (Cristiano Amon) компанія диверсифікувала свою діяльність, переставши бути постачальником рішень для смартфонів, і почала інвестувати значні кошти у виробництво чипів для ПК, автомобілів та промислового обладнання. «Ми продовжимо трансформувати Qualcomm з компанії бездротового зв'язку в компанію, що займається підключеними обчисленнями в епоху штучного інтелекту», - заявив Крістіано Амон.

Qualcomm також доклала зусиль, щоб зарекомендувати себе як лідера в галузі АІ, розробивши з 2017 року чипи для смартфонів зі спеціалізованими модулями для машинного навчання.

Автомобільний сегмент виріс на 86% в річному обчисленні до 899 млн дол. продажів. Qualcomm заявляє, що має мільярдні угоди з автовиробниками, які наразі перебувають на стадії розробки, і підкреслює, що це був п'ятий квартал зростання поспіль. Компанія очікує, що продажі рішень для автомобілів в поточному кварталі зростуть на 50% в річному обчисленні.

Напрямок «інтернету речей», який включає в себе як чипи для індустріальних систем, так і чипи, які Meta використовує у своїх шоломах віртуальної реальності Quest та розумних окулярах Ray-Ban. Він також включає новий бізнес з продажу процесорів для ноутбуків під управлінням Microsoft Windows. Підрозділ відзвітував про доходи в розмірі 1,68 мільярда доларів, що на 22% більше, ніж роком раніше.

Бізнес Qualcomm з виробництва мікросхем, включаючи мікросхеми для телефонів, автомобілів та інших пристроїв, який разом називається QCT, показав зростання продажів на 18% протягом кварталу до 7,37 мільярдів доларів в цілому.

Прибутковий підрозділ компанії, що займається ліцензуванням технологій, QTL, отримав дохід у розмірі 1,52 мільярда доларів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Qualcomm заявила про очікування продажів за перший фінансовий квартал, який охоплює сезон святкових покупок на ринках США та Європи на рівні 10,90 мільярдів доларів.

Акції компанії виросли на 5,5% в ході тривалих торгів. Вони зросли на 12% одразу після того, як компанія повідомила про результати, а також про новий викуп акцій на суму 15 мільярдів доларів.

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