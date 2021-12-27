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Qualcomm, Ericsson и TIM добились скорости 5,2 Гбит/с в действующей 5G-сети

27 декабря 2021 г., 15:18
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Компания Qualcomm и итальянский оператор TIM установили первое в Европе соединение, способное стабильно поддерживать скорость загрузки свыше 5 Гбит/с в действующей сети 5G - пиковые скорости превышали 5,2 Гбит/с.

Как отмечается, это ультраширокополосное соединение выполнялось в режиме двойного подключения Dual Connectivity между диапазонами 3,7 и 26 ГГц. В диапазоне 26 ГГц ширина полосы пропускания составила 800 МГц. Данное решение беспроводного доступа было успешно интегрировано в архитектуру 5G Stand Alone (SA) с новым ядром сети 5G.

В устройстве связи использован модем Snapdragon X65 5G Modem-RF System.

«Этот результат позволяет нам ускорить как развертывание сквозных 5G-решений с премиальными услугами, от облачных преобразований до частных 5G-сетей для умного производства, так и полную цифровизацию всех компаний и органов управления по всей стране», отметил Стефано Сирагуза (Stefano Siragusa), заместитель генерального директора и директор TIM по сетевым технологиям, эксплуатациям и оптовым продажам.

«Сотрудничество с TIM и Qualcomm позволило преодолеть в мобильной сети планку 5 Гбит/с и в очередной раз продемонстрировать, что 5G является одной из ключевых технологий для цифровой трансформации всей страны. Эта знаменательная веха была достигнута благодаря двум инновациям, реализованным компанией Ericsson: архитектуре 5G Core Standalone и функционалу радиосвязи двойного подключения (Dual Connectivity). В результате мы получили оптимальную комбинацию частот среднего (3,7 ГГц) и высокого (26 ГГц) диапазонов, многократно увеличив емкость 5G-соединения. Это важный шаг в развитии 5G-сетей, необходимый для достижения скоростей, низких задержек и безопасности, столь необходимых нашим потребителям, промышленности и органам управления», отметил Эмануэле Ианетти (Emanuele Iannetti), региональный менеджер Ericsson по Италии и Юго-Восточному Средиземноморью.

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