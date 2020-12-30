QNAP выпустила гибридные NAS на базе Intel Xeon с опцией добавления портов Thunderbolt

30 декабря 2020 г., 15:45

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Компания QNAP представила сетевые накопители TVS‑h1288X и TVS‑h1688X под управлением операционной системы QuTS hero, которые оснащаются шестиядерным процессором Intel Xeon W‑1250 с тактовой частотой 3,3 ГГц и оперативной памятью DDR4 ECC объемом до 128 ГБ.



Как сообщается, анонсированные новинки поддерживают установку двух PCIe‑карт расширения QXP‑T32P (они продаются отдельно), которые позволяют получить четыре порта Thunderbolt 3.



Гибридные дисковые корзины на каждой модели включают четыре 2,5‑дюймовых отсека для твердотельных накопителей SATA и два отсека для твердотельных накопителей M.2 NVMe Gen 3 x4, чтобы гибко организовать как высокоскоротные уровни хранения, так и SSD‑кэширование для повышения производительности операций ввода‑вывода и уменьшения задержки при обращении к базам данных или запуске приложений на виртуальных машинах.



Для подключения к сетевой инфраструктуре предусмотрены двухпортовая сетевая карта 10GBASE‑T (расположена в одном из трех слотов PCIe Gen 3 x8) и четыре порта 2,5 Гбит/c, которые поддерживают группирование и аварийное переключение.



Отмечается, что в свободные PCIe‑слоты можно установить две карты расширения QXP‑T32P для подключения до четырех рабочих станций с интерфейсом Thunderbolt, чтобы повысить эффективность совместной работы с контентом 4K, хранения файлов, резервного копирования и общего доступа. Также устанавливаются сетевые карты с портами 5, 10, 25 и 40 Гбит/c, адаптеры с интерфейсом Fibre Channel 16 и 32 Гбит/с, универсальные карты QM2 для добавления твердотельных накопителей M.2 и порта 10 Гбит/c (10GBASE‑T), карты QXP для подключения дисковых модулей расширения или видеокарты (использующие блок питания 550 Вт) для ускорения редактирования и перекодирования видео или сквозной передачи графического процессора на виртуальные машины. Встроенный выход HDMI поддерживает прямой вывод видео с разрешением до 4K и частотой 30 Гц.



Особо подчеркивается, что операционная система QuTS hero на базе ZFS поддерживает целостность данных и самовосстановление, встроенные функции дедупликации, компрессии и сжатия для сокращения объема данных. Также система предлагает практически неограниченное количество моментальных снимков, а также конфигурации RAID с тройной четностью и тройным зеркалированием для повышения отказоустойчивости хранения. Встроенный центр приложений предоставляет готовые программные пакеты, в том числе Virtualization Station и Container Station для запуска виртуальных машин и контейнеров, HBS 3 для резервного копирования и восстановления файлов, Qsync для синхронизации, Boxafe для резервирования данных из веб‑сервисов Google G Suite и Microsoft Office 365, HybridMount и VJBOD Cloud для взаимодействия с облачными сервисами хранения.



Представленные решения поставляется с трехлетней гарантией, которую можно в течении 9-ти месяцев после покупки продлить до пяти лет. Рекомендованные цены:

TVS-h1688X-W1250-32G — 109 999 грн., TVS-h1288X-W1250-16G — 94 999 грн. Карта расширения QXP-T32P обойдется в 4399 грн.

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