QNAP продемонструвала на Computex 2024 рішення для зберігання даних і мережеві рішення в галузі AI

7 июня 2024 г., 16:44

0

Tweet

Компанія QNAP в рамках участі у виставці Computex Taipei 2024 продемонструвала комплексні ІТ-рішення, включно з керуванням файлами та спостереженням на основі штучного інтелекту, рішення високої доступності, хмарне сховище myQNAPcloud One, рішення 25GbE та NAS Thunderbolt 4 для редагування відео, рішення для систем управління виробництвом (MES) і багато іншого.



«У міру того як ми долаємо все зростаючі складнощі управління експоненціальним зростанням даних у різних галузях, компанія QNAP залишається непохитною у своїй прихильності передовому управлінню і захисту даних», - заявив Мейджи Чанг (Meiji Chang), голова правління QNAP, додавши: «Інтегруючи приграничні, мережеві та хмарні технології з передовими платформами управління, ми демонструємо наше незмінне прагнення до надання комплексних рішень, у яких пріоритетом є надійність і ефективність».



QNAP оптимізувала управління відеоспостереженням завдяки удосконаленням в QVR Pro Client. Тепер користувачі можуть ефективно керувати додатками QVR Face для розпізнавання облич і QVR Human для підрахунку людей за допомогою єдиного порталу з гнучким компонуванням. Цей портал дає змогу задовольнити всі потреби спостереження на одному або декількох моніторах, включно зі звичайними дисплеями 16:9 і надширокими екранами 32:9.



Крім інтелектуального управління фотографіями QuMagie, яке автоматично класифікує альбоми по людях, речах і місцях завдяки розпізнаванню зображень на основі штучного інтелекту, QNAP також є новатором в технології семантичного пошуку зображень на основі AI. Замість того щоб шукати точні збіги ключових слів, семантичний пошук Qsirch дає змогу користувачам заощаджувати час, знаходячи зображення за допомогою більш інтуїтивного та точного пошуку.



У сучасному бізнес-середовищі, що швидко змінюється, забезпечення високої доступності має вирішальне значення для підтримки безперебійної роботи та успіху бізнесу. QNAP продемонструвала комплексні рішення HA (High Availability), призначені для підвищення доступності різних аспектів ІТ-інфраструктури: резервування комутаторів за допомогою MC-LAG, що забезпечує безперебійну роботу в разі апаратних збоїв або перебоїв у роботі мережі; висока доступність віртуальних машин (VM) для мінімізації часу простою робочих навантажень; обхід відмови системи спостереження, що гарантує безперервний моніторинг і запис; кластер зберігання високої доступності з NAS QNAP. Обладнання для приміщень з мережевою віртуалізацією QuCPE від QNAP також забезпечує високу доступність на системному рівні для досягнення мінімального часу простою для забезпечення доступності послуг.



Управління віддаленими пристроями в масштабі завжди було проблемою для сучасних ІТ. AMIZcloud, хмарна платформа керування пристроями QNAP, пропонує розширені можливості керування, які дають змогу централізовано керувати пристроями в режимі самообслуговування, використовуючи єдиний інтерфейс. Крім віддаленого управління NAS QNAP для контролю стану системи, використання ресурсів, оновлення прошивки і встановлення застосунків, AMIZcloud додасть підтримку віддаленого управління мережевими комутаторами QNAP для оптимального управління ресурсами і сервісами.



QNAP «myQNAPcloud One» пропонує безпечну та надійну хмарну інфраструктуру з незмінюваною структурою та призначений для посилення гібридних планів резервного копіювання користувачів із локальних мережевих сховищ QNAP у хмару QNAP в умовах загрози кібератак. myQNAPcloud One містить низку рішень для захисту різних типів даних і забезпечення їхньої постійної доступності, включно з myQNAPcloud Storage, myQNAPcloud Surveillance і myQNAPcloud Object - вони допомагають професіоналам і компаніям оптимізувати резервне копіювання даних NAS, записів із камер спостереження та неструктурованих даних об'єктів у спеціальне хмарне сховище для подвійного захисту.





У рамках новаторського кроку з оптимізації виробничих процесів QNAP NAS представила рішення для оптимізації MES (Manufacturing Execution System). Орієнтуючись на підвищення ефективності та безпеки, QNAP NAS інтегрується у виробниче середовище, пропонуючи такі комплексні функції, як моніторинг виробництва в режимі реального часу, доступ до зображень процесів, управління виробничими записами і безпечне резервне копіювання записів з камер відеоспостереження. Завдяки управлінню життєвим циклом і зберіганню даних, а також надійному захисту даних для боротьби із загрозами вимагання, QNAP NAS встановлює новий стандарт в оптимізації MES, забезпечуючи промисловим підприємствам безпрецедентну продуктивність і відмовостійкість.



Сучасні рішення QNAP з інтерфейсом 25GbE і мережеві сховища Thunderbolt 4 революціонізують робочі процеси відеомонтажу та спільної роботи. Відвідувачі стенду познайомилися з All Flash-накопичувачем TBS-h574TX Thunderbolt 4, мережевим сховищем TS-h1277AFX з підтримкою 25 Гбіт/с, а також побачили дебютну демонстрацію нових адаптерів USB 4/10GbE та пристроїв USB 4 JBOD, які ще більше розширюють можливості під'єднання для професіоналів, які прагнуть до неперевершеної продуктивності та ефективності робочих процесів.





Тепер підприємствам рекомендується підвищити безпеку резервного копіювання, запровадивши правило резервного копіювання 3-2-1-1-0, де резервне копіювання з повітряним зазором необхідне для захисту даних резервного копіювання від потенційних кіберзагроз. Компанія QNAP представила рішення для резервного копіювання Airgap+ з використанням продуктів QHora-321/QHora-322 у поєднанні із завданнями Hybrid Backup Sync для мережевих сховищ QNAP. Така конфігурація гарантує захист корпоративних даних шляхом створення автономних резервних копій, забезпечуючи тим самим стійкість до кібератак.



Вирішуючи проблему складності обробки численних завдань резервного копіювання NAS, QNAP також представила Hybrid Backup Center - централізовану платформу, яка ефективно управляє великими міжсайтовими операціями резервного копіювання NAS, організованими Hybrid Backup Sync. Доповнена зручним віджетом топології, вона ефективно спрощує управління різними сценаріями резервного копіювання.



Варто відзначити продемонстровані на стенді компанії нові продукти:



TS-h1277AFX: Баштовий SATA SSD all-flash NAS на 12 відсіків на базі процесора AMD Ryzen серії 7000, оснащений до 192 ГБ пам'яті DDR5, 2 портами 2,5GbE і 2 портами 10GBASE-T, 3 слотами PCIe Gen 4, 1 портом HDMI.



TS-765eU: NAS для монтажу в коротку стійку заввишки 1U на базі 4-ядерного процесора Intel Atom і пам'яті DDR5 об'ємом до 16 ГБ (підтримує In-Band ECC), з чотирма 3,5-дюймовими відсіками для дисків SATA, трьома слотами E1.S/M.2 PCIe NVMe, двома портами 2,5 GbE.



QSW-M3224-24T: 24-портовий комутатор 10GbE L3 Lite з підтримкою MC-LAG, IGMP-Snooping, майстра AV over IP, налаштування IP (IPv4, IPv6, DNS).



TL-D810TC4: JBOD з інтерфейсом USB 4, вісьмома 3,5-дюймовими відсіками для дисків SATA і портом USB 4 40 Гбіт/с Type-C.



QNA-UC10G1T/QNA-UC10G1SF: адаптери USB 4 / 10GbE, що забезпечують можливість підключення 10GBASE-T або 10G SFP+.



QAI-M100/QAI-U100: модулі прискорювачів штучного інтелекту (3 TOPS), оснащені інтерфейсами USB 3.2 Gen 1 або M.2 2280 PCIe Gen 2 x1.



Про доступність вищезазначених новинок буде оголошено окремо.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365