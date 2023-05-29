QNAP представила NAS на чипах AMD Ryzen 7000 з Thunderbolt 4 та E1.S SSD з гарячим під'єднанням

29 мая 2023 г., 17:35

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У рамках участі у виставці Computex 2023 компанія QNAP продемонструвала свої нові мережеві сховища.



Так модель TS-H3077AFU, що оснащена 8-ядерним процесором AMD Ryzen 7 7700 (з частотою до 5,3 ГГц), дозволяє утворювати масиви зберігання з високою пропускною здатністю, що відповідає бюджету бізнесу. Пристрій має пам'ять DDR5 (із підтримкою ECC), подвійними портами 10GBASE-T (RJ45) та 2,5GBE, а також трьома слотами PCIe Gen 4, які дозволяють встановлювати адаптери 25GBE. Тому TS-H3077AFU задовольняє вимоги щодо забезпечення технологій віртуалізації в сучасних центрах обробки даних та роботи з відео 4K/8K. Ця серія представляє моделі з можливістю встановлення 3,5-дюймових накопичувачів SATA, включаючи модель TS-H12777ACHU-RP з 12 відсіками та TS-H16777ACHU-RP з 16 відсіками. Ці рішення також є першими мережевими сховищами QNAP, в яких з'явилися слоти PCIe Gen 5 M.2 для організації високошвидкісних пулів зберігання на основі SSD або для утворення кешу для підвищення продуктивності системи.



Нові мережеві сховища TVS-H674T та TVS-H874T з підтримкою Thunderbolt 4 поєднують приватне хмарне сховище з високою швидкістю передавання даних та простотою роботи, яки мають попит у творчих користувачів. Серія TVS-X74T, яка базується на 12-ядерних процесорах 12-покоління Intel Core I7 або 16-ядерних процесорах Intel Core I9, постачається з двома портами Thunderbolt 4 (Type-C), двома портами 2,5GBE, вбудованим GPU, має два слоти M.2 2280 GEN 4 X4 та PCIe GEN 4, які дозволяють розширити мережу 10GBE та 25GBE, а також оснащені інтерфейсом HDMI 4K. Це рішення має все необхідне для оптимізації зберігання файлів, воно також дозволяє забезпечити співпрацю для мультимедійних фахівців.



TBS-574TX — це перший NAS QNAP з підтримкою SSD E1.S, що дозволяє розв'язувати проблеми редагування 2K/4K. Це рішення використовує 10-ядерний процесор Intel Core i3, порти Thunderbolt 4 та функціональність гарячого під'єднання SSD E1.S, що полегшує розв'язання проблем перемикання між проєктами або обміном файлами редакторів відео та творцями вмісту. Новинка виготовляється у компактному форматі B5 і важить менш як 2,5 кг для забезпечення мобільності та зручності. У кожному відділенні для накопичувачів є адаптер від E1.S на M.2 2280 NVME, що надає користувачам можливість гнучко вибирати SSD.

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