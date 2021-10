Python впервые взошёл на вершину Top-10 рейтинга Tiobe

14 октября 2021 г., 19:29

Фирма Tiobe из Нидерландов, которая более двух десятков лет ведёт рейтинг популярности языков программирования, возвестила о “конце гегемонии Java и C”. Впервые за всё время её рейтинг, составляемый на основе статистики поисковых запросов, возглавил Python.

Сообщается, что выдвижение Python на первое место в индексе Tiobe стало результатом не роста его популярности, а падения количества упоминаний других языков. При неизменной доле поисковых запросов в отношении Python (11,27%), язык C, опустившийся на второе место, упал на 5,79% по сравнению с октябрем прошлого года, до 11,16%. Java отодвинулся на 2,11 пункта – до 10,46%.

Другие языки из первой десятки индекса Tiobe за октябрь 2021 года это: C++, C#, Visual Basic, JavaScript, SQL, PHP и ассемблер. На восходящем из года в год тренде в топ-20 вошли разработанный Google язык Go, MATLAB и Fortran.

«Python, который начинался как простой язык сценариев, альтернативный Perl, стал зрелым, – заявляет TIOBE в анонсе нового рейтинга. – Простота обучения, огромное количество библиотек и широкое использование во всех областях сделали его самым популярным языком программирования на сегодняшний день. Наши поздравления, Гвидо ван Россум!»

«Честно говоря, не знаю, что на это сказать...! Для меня большая честь, и я хочу поблагодарить все сообщество Python за то, что сделали Python таким успешным», – прокомментировал это создатель Python, Гвидо ван Россум (Guido van Rossum).

ZDNet отмечает, что нынешним успехом Python в значительной мере обязан росту популярности аналитики данных и своей экосистеме библиотек машинного обучения, таких как NumPy, Pandas, Google TensorFlow и Facebook PyTorch. Прочные позиции этого языка в высокоуровневых машинах, по мнению ZDNet, контрастируют с его относительно слабым проникновением в мобильные устройства и Интернет – упущение, которое ван Россум надеется восполнить путем повышения производительности в обновлениях, над которым он работает в Microsoft.

Практически синхронно с выходом нового рейтинга Tiobe в блоге сопровождения CPython был анонсирован Python 3.10.0 – первый крупный релиз этого языка после перехода с Python 2, со множеством новых функций и оптимизаций.

