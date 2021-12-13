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Pure Storage представила новое решение FlashArray//XL

13 декабря 2021 г., 16:10
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Компания Pure Storage представила новое решение FlashArray//XL.

Как отмечается, новый представитель семейства FlashArray предназначен для важнейших корпоративных приложений категории Platinum - от масштабных баз данных до контейнеризованных и облачных приложений. FlashArray//XL, по заявлению производителя, увеличение IOPS примерно на 80%.

Бизнес непрерывно ускоряется, и спрос на приложения может вырасти мгновенно. У ИТ-отделов зачастую есть всего несколько часов, а не месяцев на то, чтобы развернуть новые приложения. Раньше компании масштабировали приложения верхнего уровня с помощью устаревших технологий, которые были сложны в управлении, увеличивали энергопотребление и требовали модернизации инфраструктуры.

Подчеркивается, что появление FlashArray//XL и автономной платформы «СХД как код» Pure Fusion - является продолжением стратегии Pure Storage по расширению линейки корпоративных СХД, которая доступна по подписке и будет легко эволюционировать для того, чтобы поддерживать гибкость и актуальность ИТ-инфраструктуры.

FlashArray//XL открывает новые возможности и позволяет вдвое увеличить ёмкость сетевого подключения и количество томов в одном массиве.

Дополняющие друг друга решения Pure Fusion и FlashArray//XL дают компаниям доступ к ресурсам в масштабе облака по модели «СХД как код», а также к уровням хранения и политикам категории Platinum с надежными инструментами оптимизации пулов СХД и размещения нагрузок;

Представленное решение обеспечивает эффективность и плотность для консолидации приложений, снижения стоимости владения и соответствия ЦОД экологическим стандартам. Консолидация нагрузок в меньшем числе массивов упрощает операции, сокращает занимаемое место в стойке и значительно уменьшает энергопотребление и расходы на охлаждение.

Данные в массивах FlashArray//XL всегда защищены и доступны, их легко восстановить после любых сбоев, включая атаки.
Pure Storage гарантирует выделение необходимого объема ресурсов, модернизацию без ущерба для бизнеса и расширение СХД по мере необходимости.

«Заказчикам нужен новый, современный способ масштабировать корпоративные СХД. FlashArray//XL — это выстрел на поражение, разрушающий конкурентный потенциал поставщиков устаревших систем хранения. Это решение сочетает в себе массивы корпоративного класса и гибкие средства горизонтального масштабирования, присущие облачной операционной модели», заявил Шон Хансен (Shawn Hansen), вице-президент и генеральный менеджер, Pure Storage.

«Для корпоративных приложений верхнего уровня, таких как крупные базы данных, требуется максимальная производительность и плотность. При этом компаниям нужен идеальный контроль собственных ЦОД в сочетании с гибкостью и адаптивностью облака. Корпоративные СХД наподобие FlashArray//XL, совмещенные с облачной операционной моделью, дают заказчикам все эти преимущества», отметил Эрик Бёргенер (Eric Burgener), вице-президент по исследованиям, IDC.

Массив FlashArray//XL уже поступил в продажу. Он обеспечивает эффективную емкость 5,78 ПБ, задержку 150 мкс, пропускную способность 36 ГБ/с, лучший в отрасли показатель среднего сокращения объема данных 5:1, общую эффективность 10:1 и гарантированную доступность на уровне 99,9999 % при использовании платформы 5U.

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