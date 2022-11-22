PTC придбає розробника платформи для сервісного обслуговування ServiceMax за 1,46 млрд дол.

22 ноября 2022 г., 16:25

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Компанії PTC оголосила, що купує ServiceMax у приватної інвестиційної компанії Silver Lake, яка своєю чергою придбала цю компанію у General Electric у 2018 році.



PTC планує завершити придбання на початку січня. Компанія виплатить 808 млн дол. з оголошених 1,46 млрд дол. після закриття угоди, а решту 650 млн доларів - у жовтні 2023 року.



ServiceMax розробляє платформу управління сервісним обслуговуванням на місцях, яку, наприклад, оператори бездротових мереж, використовують для проведення ремонту обладнання. Компанія також надає супутній мобільний додаток, за допомогою якого користувачі можуть отримати доступ до технічних даних про обладнання, яке потребує ремонту.



Поряд з основним набором функцій, ServiceMax пропонує можливості, покликані полегшити інші аспекти роботи підприємств з обслуговування на місцях. Компанія створила інструмент на базі штучного інтелекту, який може рекомендувати потенційні способи усунення несправності та ранжувати їх за ймовірністю успіху. Інша вбудована функція допомагає компаніям управляти запасними частинами, що використовуються під час ремонту.



Деякі клієнти ServiceMax розгортають її платформу разом з програмним забезпеченням від PTC, з якою компанія підтримує партнерські відносини з 2015 року.



Нагадаємо, PTC пропонує програмне забезпечення для автоматизованого проєктування, яке виробники використовують для розробки нових продуктів.



«Після завершення цього придбання PTC матиме унікальну можливість доповнити повне цифрове визначення продукту з наших рішень для автоматизованого проєктування та PLM детальною інформацією про використання з наших рішень для інтернету речей та повною історією обслуговування з ServiceMax», наголосив генеральний директор PTC Джим Хеппельманн (Jim Heppelmann).



За оцінками компанії, ServiceMax принесе 160 млн дол. до її річного доходу у фінансовому кварталі, що завершиться 31 березня 2023 року. Угода також сприятиме збільшенню грошового потоку від операційної діяльності.

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