PT ISIM обнаруживает эксплуатацию уязвимостей в RDP Windows, коммутаторах Cisco и роутерах MikroTik

30 октября 2020 г., 15:55

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В решении PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) появились новые наборы правил, позволяющие подразделениям ИБ детектировать попытки эксплуатации уязвимостей в роутерах MikroTik, коммутаторах Cisco, популярной службе удаленного рабочего стола (Remote Desktop Protocol, RDP) и в других компонентах Windows.

Большинство этих уязвимостей позволяют осуществить удаленное выполнение кода (Remote Code Execution), что делает их одними из самых опасных угроз по классификации OWASP. Возможность удаленного выполнения кода на сервере приводит к взлому ресурса в 100% случаев.

«С наступлением пандемии злоумышленники стали уделять больше внимания промышленным объектам. По нашим наблюдениям, во втором квартале доля атак на предприятия реального сектора выросла с 10 до 15%. Наибольший интерес проявляют операторы шифровальщиков и кибершпионские APT-группы, использующие не только специфические бреши в прикладном ПО и технологическом оборудовании, но и уязвимости в сетевом оборудовании и в операционных системах Windows, которые широко распространены в системах промышленной автоматизации», – отмечает Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.

Одна из уязвимостей, эксплуатацию которой выявляет PT ISIM, известна как BlueKeep. По данным экспертного центра безопасности Positive Technologies, в конце марта она встречалась более чем в 10% открытых удаленных рабочих столах и позволяла злоумышленнику получить полный контроль над компьютером на базе Windows.

Новый набор правил дает возможность идентифицировать удаленное выполнение кода через Windows DNS Server и Windows SMBv3, попытки удаленной установки уязвимой версии ПО MikroTik RouterOS, переполнение буфера в коммутаторах Cisco и др.

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