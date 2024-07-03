Prozorro Market дозволив за півроку державі заощадити понад 1,3 млрд грн

3 июля 2024 г., 10:25

Міністерство економіки України повідомило, що понад 1,3 мільярда гривень від початку року держава заощадила при купівлі товарів широкого вжитку через електронний каталог Prozorro Market.



Це більше ніж за весь 2023 рік.



Загалом, від початку року через Prozorro Market уклали 29 тис. угод на придбання товарів загальною вартістю 9 млрд грн. За перше півріччя 2024 року е-каталогом скористались 6 тис. замовників.



Prozorro Market працює за принципом інтернет-магазину для закупівель за кошти платників податків. Основну частину інструменту адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».



Замовник може зайти у систему через один з електронних майданчиків, обрати необхідний товар та оголосити процедуру в декілька кліків. У середньому, закупівля через електронний каталог триває 9 днів – втричі швидше, ніж при відкритих торгах на Prozorro.



Найчастіше у першому півріччі цього року публічні замовники купували через Prozorro Market харчові продукти, паливо та безпілотні літальні апарати.

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