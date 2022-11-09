Проєкти на базі відкритих даних мають шанс отримати гранти до 1,1 млн грн

9 ноября 2022 г., 16:05

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«Мінцифри» анонсує конкурс грантів для підтримки проєктів для відновлення України Open Data Services Support. Його мета – підвищити рівень використання відкритих даних для створення нових і підтримки наявних цифрових інструментів.

Взяти участь у конкурсі можуть проєкти, пов’язані з:

антикорупційною тематикою;

соціальною користю;

підвищенням ефективності та прозорості роботи органів влади;

подоланням негативних наслідків війни.

Конкурс організований для громадських організацій, стартапів, бізнесу, усіх, хто має цифрові проєкти на основі відкритих даних, та прагне реалізувати власний проєкт, який може бути корисним для майбутнього України.

За результатами конкурсу оберуть чотири команди-переможці, кожна з яких отримає грант розміром до 1,1 млн грн на реалізацію свого проєкту. Загальний грантовий фонд конкурсу – 4,4 млн грн.

Конкурс проводиться за фінансової та організаційної підтримки USAID/ UK aid проєкту TAPAS Project/ «Прозорість» та підзвітність у держуправлінні та послугах. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

Подати заявку на участь у конкурсі Open Data Services Support необхідно до 28 листопада.

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