Проєкт Sandbox від Мінцифри та USF допомагає стартапам у сфері AI та блокчейн-рішень

Sandbox – це державний проєкт, який допомагає українським стартапам тестувати AI та блокчейн-рішення, поки законодавство ще адаптується до цих технології. Крім дозволу на пілотний запуск, команди отримують експертну підтримку: аудит, юридичну допомогу та консультації щодо виходу на ринок.

До Sandbox долучилась команда з 14 експертів: юристи, аналітики, продуктові менеджери, інженери з машинного навчання, бізнес-консультанти. Вони працюють із командами стартапів – аналізують продукти, дають юридичні й технічні висновки, а також допомагають із виходом на ринок.

Серед інструментів – методологія HUDERIA, яка оцінює вплив AI-продуктів на права людини, демократію та верховенство права. Такі перевірки необхідні для GovTech-рішень, адже допомагають мінімізувати ризики ще до запуску.

Також стартапи отримують юридичний супровід – зокрема аудит у сфері інтелектуальної власності. Так виявляють слабкі місця в захисті технологій та формують стратегію перед масштабуванням і виходом на міжнародні ринки. Експерти проєкту допомагають зорієнтуватися в складних аспектах AI-регулювання, зокрема європейського AI Act, та визначити, до якої категорії ризику належить продукт.

Окрім технічних і юридичних напрямів, компанії отримують рекомендації щодо оптимізації бізнес-моделі, консалтинг у сфері AI/ML та підтримку у формуванні фінансової стратегії.

Sandbox працює як безпечний простір для експериментів: усі залучені фахівці підписують договір про нерозголошення, а за потреби – NDA з усією експертною групою.

Окрім підтримки стартапів, Sandbox – інструмент для держави: на його основі формуватиметься нове ефективне регулювання в галузях AI та Web3.

