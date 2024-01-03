Протиповітряна оборона столиці потребує ноутбуків та міні-ПК 

3 января 2024 г., 17:44

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Від імені проєкту підтримки сил ППО, які боронять небо Києва, #SafeSky «Безпечне небо», хочу висловити щиру подяку спонсорам, фондам, волонтерам – всім, хто зробив можливим оснащення необхідною комп'ютерною технікою пунктів управління протиповітряною обороною.

Минулого року (не враховуючи допомогу від благодійних фондів) ми отримали від приватних спонсорів загалом 76(!) ноутбуків та міні-ПК. Всім низький уклін від мене особисто та від командування ППО СВ та ПС.

Пункт управління – це ключовий елемент у структурі протиповітряної оборони. На кожному пункті управління в середньому потрібно від двох до десяти ноутбуків та ПК, а інколи й більше.

Цього року продовжуємо зміцнення ППО, переобладнання пунктів управління та перехід на нові системи обміну інформацією. Тому потреба у ноутбуках та міні-ПК залишається високою (звичайні ПК типу desktop не підходять). Мінімальні вимоги: i5 (6th Gen)/ 8GB RAM/ 128GB SSD. Краще – 16/256. Якщо маєте можливість допомогти – зв’яжіться, будь ласка, зі мною.

Володимир Поздняков, офіцер ЗСУ, помічник начальника ППО бригади Сухопутних військ, керівник проєкту #SafeSky.

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