 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Пропускні спроможності для імпорту електроенергії з ЄС збільшено з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт

29 ноября 2023 г., 10:25
+11
голос

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що збільшення з 1 грудня пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт дозволить посилити енергетичну безпеку України.

«Ми дякуємо ENTSO-E за ухвалення цього рішення. З приходом холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС – це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості», - зазначив міністр.

Також Герман Галущенко відзначив важливість рішення Регіональної групи континентальної Європи ENTSO-E, яке змінило статус синхронізації з «випробувального» на «постійний», що є важливим кроком до повної інтеграції української електромережі з європейською.

«Я дякую європейським партнерам і особливо єврокомісару Кадрі Сімсон та очільникам системних операторів Європи за підтримку України у цьому питанні. Консолідація наших зусиль дозволить не тільки втримати українську енергосистему протягом ще однієї зими, але і зміцнити загальну енергетичну безпеку континенту», - додав очільник Міненерго.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  