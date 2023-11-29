Пропускні спроможності для імпорту електроенергії з ЄС збільшено з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт

29 ноября 2023 г., 10:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що збільшення з 1 грудня пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт дозволить посилити енергетичну безпеку України.



«Ми дякуємо ENTSO-E за ухвалення цього рішення. З приходом холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС – це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості», - зазначив міністр.



Також Герман Галущенко відзначив важливість рішення Регіональної групи континентальної Європи ENTSO-E, яке змінило статус синхронізації з «випробувального» на «постійний», що є важливим кроком до повної інтеграції української електромережі з європейською.



«Я дякую європейським партнерам і особливо єврокомісару Кадрі Сімсон та очільникам системних операторів Європи за підтримку України у цьому питанні. Консолідація наших зусиль дозволить не тільки втримати українську енергосистему протягом ще однієї зими, але і зміцнити загальну енергетичну безпеку континенту», - додав очільник Міненерго.

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