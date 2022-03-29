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«Промавтоматика» почала випуск блока для швидкої багатоканальної зарядки BanderaPower1.0

29 марта 2022 г., 12:02

“Промавтоматика” почала випуск блока для швидкої багатоканальної зарядки BanderaPower1.0


Вінницька компанія «Промавтоматика» розробила спеціалізований пристрій BanderaPower1.0 – блок автономної підсвітки зі швидкою багатоканальною зарядкою.

Як підкреслюється, розробка націлена на то, щоб наші захисники могли стабільно інформувати про поточну ситуацію, підтримувати зв’язок з сім’ями, батьками.

Час роботи BanderaPower1.0 – декілька діб без підзарядки.

У комплекті - світлодіодний світильник потужністю 5 Вт, оснащений магнітним кріпленням. З блоком він з'єднується дротом 5 м. При використанні рішення тільки для освітлення час роботи від однієї зарядки – 150 годин.

Крім того, є три кабелі для зарядки мобільних пристроїв з портами microUSB, USB-C і Lightning. За оцінкою виробника рішення дозволяє повністю зарядити до 45 смартфонів.

Пристрій може одночасно заряджати 9 пристроїв.
 
«Промавтоматика» заявила, що для наших захисників України 20 блоків передає безплатно. А далі буде відпускати по собівартості, поки є компоненти.

“Промавтоматика” почала випуск блока для швидкої багатоканальної зарядки BanderaPower1.0

 

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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