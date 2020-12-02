Производство смартфонов рекордно растет

2 декабря 2020 г., 11:35

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В третьей четверти года глобальное производство смартфонов достигло 336 млн единиц, — сообщает TrendForce. Таким образом, на 20% был улучшен результат предыдущего квартала, а достигнутая позитивная динамика оказалась лучшей за последние годы.

Среди причин роста аналитики называют неминуемо отразившееся на величине спроса улучшение эпидемиологической обстановки в летний период, а также активную подготовку участников рынка к высокому предновогоднему сезону. Кроме того крупные бренды смартфонов активно расширяли производство, планируя провести экспансию на рыночные территории попавшей под санкции правительства США Huawei.

Samsung и Xiaomi оказались единственными вендорами из Тор-6, сумевшими увеличить подконтрольные доли рынка. В то же время, Apple спустилась на четвертую позицию из-за задержек с выходом нового iPhone.

В текущем квартале влияние на рынок наложенных на Huawei санкций сохранится. Выход iPhone 12 также позитивно отразится на общем объеме производства смартфонов. Как возможный итог — с октября по декабрь рынок вырастет на 4% «QoQ» и преодолеет отметку в 351 млн произведенных устройств.

Тем не менее, в целом по итогам 2020 г. ожидается снижение глобального объема производства на 11% «YoY», что приведет к отгрузке не более 1,25 млн смартфонов. Однако уже в будущем году рынок сумеет вернуться к росту — при позитивной динамике в пределах 9% будет выпущено 1,36 млрд смартфонов. Действенным двигателем рынка окажутся 5G-модели, доля которых в общей массе выпущенных смартфонов увеличится с 20% в 2020 г., до 40% по итогам будущего года.

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