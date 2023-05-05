Програма E-Export Intensive навчить підприємців торгувати на Amazon та інших платформах

5 мая 2023 г., 11:25

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На базі проєкту Export school, який «Укрпошта» започаткувала шість років тому, відкривається програма E-Export Intensive, яка покликана відкрити можливості та перспективи для підприємців, які хочуть розпочати власну справу та в найкоротші строки відкрити магазин, здійснити перші продажі на таких платформах як eBay, Etsy, Amazon, Shopify.

E-Export Intensive має на меті залучити до теми експорту через інтернет та торгові платформи протягом двох місяців близько 1000 нових потенційних експортерів. Програма розрахована як на підприємців, які через війну вимушені перезапускати свій бізнес, так і на переселенців та ветеранів, які раніше не вели бізнес, але хотіли б розпочати власну справу.

Програму 18 травня відкриє окремий захід, який відбудеться за сприяння програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». В його рамках презентуватимуться грантові можливості для малих та середніх підприємств, зокрема, гранти для підтримки відновлення та безперервності бізнесу, гранти для жіночих та сімейних підприємств.

Протягом червня та липня також відбудеться серія практичних вебінарів, під час яких можна буде ознайомитися з різними аспектами роботи в сегменті e-commerce та, зокрема, експорту, а також отримати практичні навички щодо збільшення продажів через ефективні промоактивності.

Долучитися до семінарів можна онлайн, попередньо зареєструвавшись. Участь безкоштовна.

Програма пройде за підтримки «Міністерства економіки України», «Міністерства цифрової трансформації», «Офісу з розвитку підприємництва та експорту», національного проєкту «Дія. Бізнес», програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», компаній Payoneer та Disqover Agency.

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