Прогнозы обновили

2 марта 2020 г., 14:48

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Коронавирус крушит все на своем пути. Не исключением тому и высокотехнологическая индустрия. Актуальная информация в части распространения COVID-19 и его последствий в ряде ключевых регионов производства и сбыта продукции заставляет аналитиков оперативно корректировать прогнозы развития стержневых ИТ-отраслей.

Под удар, безусловно, попали персональные компьютерные устройства. Согласно обновленным прогнозам IDC, общие поставки настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и планшетов сократятся в 2020 г. по меньшей мере на 9% и вряд ли превысят 374,2 млн устройств. Тем не менее, долгосрочный прогноз остается позитивным — предполагается, что при среднегодовом росте в размере 0,2% по итогам 2024 г. глобально будет отгружено 377,2 млн компьютерных устройств.

Справедливости ради, помимо коронавируса на спад в нынешнем году повлияет сравнение со сравнительно успешным 2019 г., который оказался периодом крайне активного перехода пользователей с Windows 7 на Windows 10. Однако, несмотря на частичное сохранение этой тенденции, COVID-19 заметно ограничит предложение и приведет к снижению спроса. Как результат, в начальной четверти года аналитики ждут снижение поставок на 8,2% «YoY». Более того, во втором квартале спад увеличится до 12,7%, что будет связываться с истощением существующих запасов компонентов и готовой продукции. Уместно напомнить, что вынужденному закрытию производств предшествовал затяжной период празднования Китайского нового года, повлекший за собой естественное опустошение имевшихся складских запасов комплектующих. Более того, не секрет, что многие критически важные компоненты, в частности ЖК-панели, сенсорные датчики, платы и микросхемы поставлялись именно из наиболее затронутых коронавирусом регионов.

Уровень производства компьютеров сегодня находится на рекордно низком уровне и даже готовые к отгрузке продукты сталкиваются с серьезными логистическими проблемами. Тем не менее, уже во втором полугодии наблюдатели предсказывают улучшение темпов развития, но зону негативной динамики компьютерный рынок не покинет по меньшей мере до 2021 г. Именно тогда возможен незначительный рост, обусловленный интересом к современным форм-факторам, в частности тонким и легким ноутбукам, разъемным планшетам и ноутбукам-трансформерам. Ожидается, что многие коммерческие заказчики будут отдавать предпочтение подобным продуктам, в том числе стремясь привлечь и удержать молодую рабочую силу. На руку сыграет стабильный спрос на игровые компьютеры, а также высокий интерес к ПК и планшетам со встроенной поддержкой современных сотовых стандартов связи.

Не осталось в стороне еще одно крупное направление. Уже не вызывает сомнений, что долгожданное и прогнозируемое на текущий год восстановление мирового рынка смартфонов вряд ли состоится. Виной тому все тот же COVID-19. Неопределенность относительно последствий его вспышки за последний месяц существенно возросла. Как итог, в IDC говорят о снижении глобальных поставок смартфонов в 2020 г. на 2,3% «YoY», до 1,3 млрд устройств. Коронавирус заметно повлияет на поставки в первом полугодии — относительно аналогичного периода 2019 г. реален спад в размере 10,6%. В то время как крупнейший, китайский, рынок смартфонов получит наиболее сильный удар, другие емкие регионы также испытают негативные последствия из-за сбоев в цепочке поставок. Дефицит компонентов, закрытие заводов, карантинные требования, нарушение логистики и ограничения транспортных перевозок — все это в комплексе создаст производителям ощутимые препятствия при выпуске новых устройств. Возвращение рынка к росту теперь станет возможным не ранее чем через год и будет во многом связано с величиной спроса на 5G-модели. Пока же главная потенциальная опора рынка в лице решений с поддержкой связи пятого поколения не способна в должной мере доказать свою эффективность. Вспышка коронавируса внесла коррективы в объемы производства устройств, а также отразилась на общей потребительской активности. Как ожидается, лишь в Китае поставки 5G-смартфонов окажутся на 26,6% хуже ранних прогнозов, сократившись с 30 до 22 млн устройств. Частично сгладить вызванный вирусом COVID-19 провал смогут недорогие 5G-смартфоны, первые модели которых, в диапазоне цен 280-360 долл., станут доступными уже во втором квартале.

Еще одним знаковым для отрасли, вследствие демонстрируемых в последнее время крайне бурных темпов развития, можно назвать рынок умных колонок. Однако его тоже заденет, причем отнюдь не по касательной. Исследователи из Canalys оценили объем глобальных поставок смарт-спикеров в 2019 г. на уровне 125 млн устройств, что говорит о росте на 60% в годовом сравнении. Причем Китай, освоивший не менее 64% глобальных общегодовых поставок, в нынешнем году резко просядет в свете уже озвученных причин. Лишь в первом квартале спрос на умные колонки в Поднебесной сократится на 22% «YoY». Если ситуацию с COVID-19 удастся взять под контроль, то восстановление наиболее емкого рынка сбыта случится не ранее третьего квартала. Исходя из этого, прогноз роста поставок в Китае по итогам 2020 г. ухудшен с 19 до 8%, а общемировой рост рынка пересмотрен с 20 до 13%.

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