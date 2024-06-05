Прогнозується, що світові витрати на цифрову трансформацію сягнуть 4 трлн дол. у 2027 році

5 июня 2024 г., 9:35

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Згідно з останнім дослідженням IDC про світові витрати на цифрову трансформацію (DX), у 2027 році вони сягнуть майже 4 трильйонів доларів.

Завдяки інвестиціям у штучний інтелект ринок цифрової трансформації зростатиме зі середньорічним темпом приросту (CAGR) 16,2% у період 2022-2027 років. Оскільки організації продовжують надавати пріоритет цифровізації, інвестиції в DX, за прогнозами, суттєво зростуть, потенційно досягнувши або навіть перевищивши дві третини всіх витрат на інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) до 2027 року.

"Цифрова трансформація більше не є дискреційною інвестицією: компанії, які хочуть бути конкурентоспроможними та перемагати в цифровій економіці, йдуть попереду, - зазначила Анжела Вакка (Angela Vacca), старший менеджер з досліджень у Data & Analytics Group компанії IDC. - Сьогодні витрати на цифрові технології становлять більший ринок порівняно з витратами на ІКТ, які не пов'язані з цифровими технологіями. А інвестиції в цифровий бізнес зростають ще швидше з появою генеративного штучного інтелекту, який впливає на всі галузі, проте можливості на різних ринках відрізняються".

Індустрія фінансових послуг зростає дуже швидкими темпами: середньорічний темп приросту за п'ять років становить 20,5%, а три сфери застосування значно перевищують середній показник. Роботизована обробка претензій на основі автоматизації процесів є найбільш швидкозростаючим варіантом використання з середньорічним темпом зростання 35,1%, за ним слідують фінансові консультації в режимі реального часу (29,5%) і цифровий банківський досвід (29,3%). Ці сфери використання мають дещо спільне: всі три мають високу інтенсивність використання даних і значною мірою покладаються на AI, генеративний AI, а також технології обробки даних і аналітики. Величезні досягнення, які використовують фінансові установи, перетворюють їхні організації на більш ефективні, більш клієнтоорієнтовані організації, які можуть швидше реагувати на мінливий попит клієнтів і на швидкоплинне макроекономічне середовище.

Галузь, яка отримає найбільші інвестиції в DX протягом прогнозованого періоду 2022-2027 років, - це дискретне виробництво, світові витрати на яке у цьому році становитимуть майже півтрильйона доларів. У 2027 році ці витрати зростуть до понад 700 мільярдів доларів, а стратегічними пріоритетами, які зростають найшвидшими темпами серед компаній дискретного виробництва, стануть залучення всебічного досвіду та сталий розвиток.

Найбільш швидкозростаючими регіонами є Латинська Америка та Китай, де п'ятирічні середньорічні темпи зростання становитимуть 17,9% та 17,4% відповідно.

"Китай вступає в еру, коли штучний інтелект повсюдно присутній у цифровій трансформації бізнесу. Підтримувані різними політиками, що сприяють розвитку цифрових технологій, китайські компанії зосереджуються на нових формах продуктивності, використовуючи передові технології для стимулювання промислового розвитку, інтелекту та сталого розвитку", - говорить Цзін Цянь (Jing Qian), ринковий аналітик з Data & Analytics Group IDC в Китаї.

"Розвиток штучного інтелекту нового покоління створює як виклики, так і можливості для організацій. Оскільки цифрові інвестиції стають домінуючими, організаціям вкрай важливо співпрацювати з постачальниками, які можуть надати рекомендації щодо розподілу ресурсів та ефективних стратегій цифрової трансформації. Щоб залишатися конкурентоспроможними та інноваційними, важливо використовувати його потенційні переваги та не втрачати можливості через невизначеність", - зазначила Марія Ягнюк (Maria Yahnyuk), аналітик Data & Analytics Group компанії IDC.

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