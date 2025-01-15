Що Gartner пронозує на цей та наступні роки щодо впливу АІ

15 января 2025 г., 19:43

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Gartner презентувала головні стратегічні прогнози на 2025 рік і далі.

«Вочевидь, що незалежно від того, куди ми йдемо, нам не уникнути впливу АІ, - зазначає Деріл Пламмер (Daryl Plummer), ведучий віце-президент-аналітик Gartner. - АІ розвивається разом із тим, як розвивається використання цих технологій. Перш ніж ми досягнемо точки, коли люди більше не зможуть справлятися, ми повинні зрозуміти, наскільки АІ може зробити нас кращими».

До 2026 р. 20% підприємств використовуватимуть АІ, щоб покращити свою організаційну структуру, при цьому буде ліквідовано більше половини поточних посад керівництва середньої ланки. Компанії зможуть отримати вигоду від зниження витрат на оплату праці та спростити оргструктуру. Розгортання АІ також дозволить підвищити продуктивність і розширити діапазон контролю за рахунок автоматизації та планування завдань, звітності і моніторингу продуктивності для решти робочої сили. Це дасть можливість іншим менеджерам зосередитися на більш стратегічних, масштабованих і доданих видах діяльності.

До 2028 р. технологічне занурення вплине на населення з цифровою залежністю та соціальною ізоляцією, спонукаючи 70% організацій впроваджувати антицифрову політику.

Gartner прогнозує, що до 2028 р. близько одного мільярда людей постраждають від цифрової залежності, що призведе до зниження продуктивності, збільшення стресу та сплеску психічних розладів, таких як тривога та депресія. Крім того, цифрове занурення також негативно вплине на соціальні навички, особливо серед молодих поколінь, які більш сприйнятливі до цих тенденцій.

До 2029 р. правління у 10% компаній у всьому світі використовуватимуть поради АІ, щоб оскаржувати рішення керівництва, які є суттєвими для їхнього бізнесу.

Рекомендації, отримані за допомогою АІ, матимуть далекосяжний вплив на прийняття виконавчих рішень і дозволять членам правління оскаржувати рішення виконавчих органів. Це покладе кінець епосі незалежних генеральних директорів, чиї рішення неможливо повністю захистити.

До 2028 р. 40% великих підприємств використовуватимуть АІ, щоб маніпулювати та вимірювати настрій і поведінку співробітників, і все це заради прибутку.

АІ має можливість виконувати аналіз настроїв взаємодії та спілкування на робочому місці. Це забезпечує зворотній зв’язок, щоб переконатися, що загальні настрої узгоджуються з бажаною поведінкою, що забезпечить мотивовану та залучену робочу силу.

До 2027 р. 70% нових контрактів для працівників включатимуть положення про ліцензування та чесне використання для репрезентацій АІ їхніх персон.

Великі мовні моделі (LLM), що з’являються, не мають встановленої дати завершення, що означає, що персональні дані співробітників, які збираються корпоративними LLM, залишатимуться їх частиною не лише під час їх роботи, але й після закінчення роботи. Це призведе до публічної дискусії, яка поставить під сумнів, чи має працівник або роботодавець право власності на такі цифрові персони, що зрештою може призвести до судових позовів.

До 2027 р. 70% постачальників медичних послуг включатимуть у технологічні контракти умови, пов’язані з емоційним АІ, або ризикуватимуть мільярдними фінансовими збитками.

Використання емоційного АІ в таких завданнях, як збір даних пацієнтів, може звільнити час медичних працівників, щоб частково зменшити виснаження та розчарування, які вони відчувають через збільшення робочого навантаження.

До 2028 р. 30% компаній S&P використовуватимуть маркування GenAI, як-от «xxGPT», щоб змінити свій брендинг, прагнучи отримати новий дохід.

Директори з маркетингу розглядають GenAI як інструмент, що може запускати як нові продукти, так і бізнес-моделі. Генеративний AI також забезпечує нові джерела доходу, швидше виводячи продукти на ринок, забезпечуючи кращий досвід клієнтів із автоматизацією процесів.

До 2028 р. 25% корпоративних зловмисних дій будуть пов’язані із зловживанням АІ як зовнішніми, так і внутрішніми агентами.

Будуть необхідні нові рішення безпеки та ризиків, оскільки АІ значно збільшить і без того невидиму поверхню для атак на підприємствах.

«Підприємства не можуть чекати, щоб запровадити засоби пом’якшення загроз агентів штучного інтелекту, — сказав Пламмер. - Набагато легше вбудувати засоби пом’якшення ризиків і безпеки в продукти та програмне забезпечення, ніж додавати їх після зламу».

До 2028 р. 40% ІТ-директорів вимагатимуть, щоб «агенти-охоронці» були доступні для автономного відстеження, нагляду або стримування результатів дій агентів АІ.

До 2027 р. компанії зі списку Fortune 500 вкладуть 500 мільярдів доларів в мікромережі, щоб зменшити енергетичні ризики, повʼязаними зі зростанням попиту на АІ.

Мікромережі - це електромережі, які з’єднують генерацію, зберігання та навантаження в незалежну енергетичну систему, яка може працювати самостійно або у звʼязці з основною мережею для забезпечення потреб певної території чи об’єкта.

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