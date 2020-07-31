Прогноз по IT-рынку Украины на два года и стоит ли нам бояться 2025-го?

31 июля 2020 г., 18:18

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Недавно Национальный Банк Украины и Министерство Экономики обновили свои прогнозы по падению экономики Украины в текущем году и росту в 2021-м и в 2022-м годах. Получается, что в текущем году на IT-рынке у нас будет падение ориентировочно в 29%, а в 2021-м и в 2022-м годах будет соответственно рост примерно на 26% и 25%.

Обновленный график:

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Но не это привлекло мое внимание — мне показалось крайне подозрительным, что каждые 5 лет (плюс-минус годик конечно) у нас обязательно случается какая-нибудь проблема, роняющая рынок на самое дно:

1998 — кризис

1998–2003 — рост

2004 — кризис

2004–2008 — рост

2009 — кризис

2009–2013 — рост

2013–2014 — большой кризис

2015–2019 — рост

2020 — коронакризис

2020–2024(?) — рост?

2025(?) — снова кризис?

Однозначный плюс — нас ждет около 5 лет роста. Минус — после года 2020-го приближающийся год 2025-й уже начинает пугать своей нумерологической “красотой”.

Текущая таблица прогноза:

(для увеличения можно кликнуть)

Прогноз по сегментам и рекомендации по работе на сокращающемся рынке остаются без изменений.

PS. Уже после того, как все написал, обсудил с одним товарищем тему и услышал определенную критику в адрес предположений по развитию. Получается, что все прогнозы со стороны агенств и организаций даются в расчете на то, что вторая половина года будет как в 2019 г., то есть практически нормальная. А на текущий момент все не выглядит так, что нормальность уже наступила. Вот и получается, что когда я в апреле-мае начинал оценивать сиутацию - все выглядело очень даже реально, а сейчас чем дальше, тем все более этот прогноз окрашивается в радужные цвета. Но боюсь, что реальность, которая нас ждет во втором полугодии, будет все же намного хуже прошлого года. И скорее всего переделывать табличку придется еще не раз…

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