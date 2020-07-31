Прогноз по IT-рынку Украины на два года и стоит ли нам бояться 2025-го?

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Недавно Национальный Банк Украины и Министерство Экономики обновили свои прогнозы по падению экономики Украины в текущем году и росту в 2021-м и в 2022-м годах. Получается, что в текущем году на IT-рынке у нас будет падение ориентировочно в 29%, а в 2021-м и в 2022-м годах будет соответственно рост примерно на 26% и 25%.
Обновленный график:
(для увеличения можно кликнуть)
Но не это привлекло мое внимание — мне показалось крайне подозрительным, что каждые 5 лет (плюс-минус годик конечно) у нас обязательно случается какая-нибудь проблема, роняющая рынок на самое дно:
1998 — кризис
1998–2003 — рост
2004 — кризис
2004–2008 — рост
2009 — кризис
2009–2013 — рост
2013–2014 — большой кризис
2015–2019 — рост
2020 — коронакризис
2020–2024(?) — рост?
2025(?) — снова кризис?
Однозначный плюс — нас ждет около 5 лет роста. Минус — после года 2020-го приближающийся год 2025-й уже начинает пугать своей нумерологической “красотой”.
Текущая таблица прогноза:
Прогноз по сегментам и рекомендации по работе на сокращающемся рынке остаются без изменений.
PS. Уже после того, как все написал, обсудил с одним товарищем тему и услышал определенную критику в адрес предположений по развитию. Получается, что все прогнозы со стороны агенств и организаций даются в расчете на то, что вторая половина года будет как в 2019 г., то есть практически нормальная. А на текущий момент все не выглядит так, что нормальность уже наступила. Вот и получается, что когда я в апреле-мае начинал оценивать сиутацию - все выглядело очень даже реально, а сейчас чем дальше, тем все более этот прогноз окрашивается в радужные цвета. Но боюсь, что реальность, которая нас ждет во втором полугодии, будет все же намного хуже прошлого года. И скорее всего переделывать табличку придется еще не раз…
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