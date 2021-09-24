Продукты с поддержкой 5G контролируют 63% выручки мирового рынка baseband-процессоров

24 сентября 2021 г., 12:25

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Во второй календарной четверти 2021 г. мировой рынок baseband-процессоров увеличился в денежном выражении на 16% «YoY», до 7,2 млрд долл., — сообщает Strategy Analytics.

Qualcomm, MediaTek, Samsung LSI, Unisoc и Intel сформировали пятерку крупнейших участников рынка. В то же время, вследствие наложенных на Huawei торговых ограничений, HiSilicon отчиталась провалом поставок на 82% и покинула Тор-5.

Свыше половины рынка — 52% — по-прежнему контролирует Qualcomm. Вдалеке от лидера расположились MediaTek и Samsung LSI, оставившие за собой 30% и 10% рынка соответственно.

Почти две трети общей выручки пришлось на чипы с поддержкой 5G. Несмотря на заметно возросший конкурентный прессинг со стороны MediaTek, лучшим в этом сегменте остается Qualcomm. Доля компании в общих поставках составила 68%. Причем, третий квартал кряду Qualcomm удается отгружать свыше 100 млн baseband-процессоров с поддержкой 5G.

Не в последнюю очередь благодаря чипам 5G Dimensity, выручка MediaTek за год выросла более чем в два раза. Впрочем, во втором полугодии темпы роста компании ощутимо снизятся из-за проблем с производственными мощностями. Unisoc, с другой стороны, благодаря портфолио Tiger нарастила поставки чипов LTE на 169%.

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