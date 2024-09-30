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Продуктовий портфель ELKO Ukraine доповнять твердотілі накопичувачі MSI

30 сентября 2024 г., 14:35
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Продуктовий портфель ELKO Ukraine доповнять твердотілі накопичувачі MSI

ELKO Ukraine розширює асортимент продукції компанії MSI – до ноутбуків, моніторів, компонентів та периферійних пристроїв додалися твердотільні накопичувачі (SSD) Spatium, які забезпечують швидке зберігання та передачу даних для самих різноманітних завдань, від геймінгу до роботи з великими обсягами інформації.

Накопичувачі MSI Spatium – це SSD для високопродуктивних ПК і ноутбуків, що забезпечують геймерам, бізнес-професіоналам і творцям контенту оптимальне поєднання швидкості та надійності. Серія Spatium налічує моделі SATA-накопичувачів і M.2-накопичувачів PCIe 3.0, PCIe 4.0 і новітніх PCIe 5.0. Флагманські SSD MSI відзначаються високою швидкістю читання/запису до 14600 Мб/с і 12700 Мб/с відповідно, якісною флешпам'яттю 3D NAND і ефективними системами охолодження. На всі накопичувачі MSI Spatium діє гарантія 5 років від виробника, що демонструє їх надійність і довговічність.

ELKO Ukraine пропонує партнерам SSD-накопичувачі з лінійки MSI Spatium у формфакторах M.2 NVMe та SATA 2.5" із характеристиками, що підходять як для ігрових ПК, так і для робочих станцій. У наявності є варіанти накопичувачів MSI місткістю від 240 ГБ до 2 ТБ.

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