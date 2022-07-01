Продовжується відновлювання мобільного звʼязку та інтернету де йдуть активні бойові дії

1 июля 2022 г., 10:25

Держспецзвʼязку повідомив про роботу мобільного звʼязку та інтернету станом на 18:00 30 червня.



Роботи з відновлення пошкоджених мереж за координації Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку не припиняються. Завдання – навіть в умовах війни разом з операторами та провайдерами послуг зробити усе можливе, щоб українці залишалися на зв’язку.



Ремонтні бригади Укртелекому відновили надання послуг у низці населених пунктів Чернігівської, Одеської областей.



Також укртелекомівці повернули зв’язок та інтернет у місто Торецьк Донецької області, де могли спостерігатися перебої в роботі через аварії на електромережі. Водночас представники компанії попереджають, що у місті Оріхів Запорізької області тимчасово можуть бути недоступними сервіси компанії через перебої у електропостачанні.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист