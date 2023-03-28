28 марта 2023 г., 22:05

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Продажі TSMC у лютому зросли в річному обчисленні, в той час, як продажі іншої тайванської напівпровідникової компанії UMC показали різке падіння.





У лютому TSMC досягла обсягу продажів 163,17 млрд тайванських доларів (близько 5,3 млрд дол.), що на 11,1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.





Слід зазначити, що зростання TSMC поступово знижується. У січні 2023 року компанія зросла на 16,2% в річному обчисленні, а в грудні 2022 року phjcnfyyz було на 23,9%.





Продажі TSMC за січень та лютий 2023 рік склали 363,22 млрд тайванських доларів (близько 11,8 млрд дол.), що на 13,8% більше, ніж за ті ж два місяці минулого року.





За даними кількох тайванських джерел завантаженість ліній TSMC з виробництва 3-нм чіпів наближається до 50%. Ключовим замовником цієї продукції є компанія Apple, для якої виробник щомісяця постачає близько 50-55 тис. кремнієвих пластин. Компанія спостерігає скорочення завантаженості своїх ліній з техпроцесами високого рівня - завантаженість ліній з виробництва сипів по 6 і 7 нм нормам впала майже до 50-70%, а за нормами 4 і 5 нм становить близько 80%.





Аналітики прогнозують, що це лише тимчасовий спад, у другій половині року попит на чіпи підвищиться, і завантаженість виробництва найпередовіших техпроцесів TSMC наблизиться до показника близько 90%.





Тим часом лютневі продажі UMC зафіксовані на рівні 16,93 мільярда тайванських доларів (близько 550 млн дол.), що на 18,6% менше, ніж роком раніше. На сьогодні з початку року продажі UMC склали 36,52 млрд тайванських доларів (близько 1,2 млрд дол.), що на 11,5% менше, ніж за перші два місяці 2022 року.

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