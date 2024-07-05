Продажі серверів з графічними прискорювачами зростуть більш ніж на 80% у 2024 році

5 июля 2024 г., 9:35

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Згідно зі звітом Dell’Oro Group сервери, оснащені графічними процесорами та спеціальними прискорювачами, склали більше половини всіх продажів серверів у першому кварталі 2024 року. Не тільки гіперскейлери лідирують у розгортанні серверів для робочих навантажень АІ, але й підприємства також збільшують впровадження у міру поліпшення поставок графічних процесорів.



«Капітальні витрати на центри обробки даних у всьому світі вперше за п’ять кварталів зросли двозначним числом за останні п’ять років. У постачальників хмарних послуг в США і Китаї сукупний темп зростання перевищив 40%, оскільки інвестиції в інфраструктуру ШІ зберегли сильний імпульс зростання, - зазначив Барон Фунг (Baron Fung), старший науковий співробітник, директор з досліджень Dell’Oro Group. - Водночас є оптимізм щодо невеликого поліпшення прогнозу витрат на корпоративні ІТ, а також відновлення ринку серверів загального призначення в кінці цього року, оскільки користувачі замінюють сервери, що застаріли, на новітні процесорні платформи від Intel та AMD».



Прогнозується, що у 2024 році доходи від серверів і систем зберігання даних зростуть більш ніж на 30%, тоді як доходи від мереж і фізичної інфраструктури, як очікується, виростуть на однозначні цифри.



Dell очолила сегмент серверів за доходами у першому кварталі 2024 року, за нею йдуть HPE і Supermicro. Сервери з графічними прискорювачами склали приблизно 27% доходів виробників серверів протягом кварталу.



Постачальники серверів White box отримали 11 пунктів частки доходу в порівнянні з виробниками групи А в річному обчисленні, оскільки гіперскейлери збільшили розгортання серверів, оснащених графічними процесорами та кастомними прискорювачами.



Прогнозується, що ринок серверів з графічними прискорювачами збільшиться більш ніж на 80% у 2024 році.

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