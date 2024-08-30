Продажі серверів і мережевих рішень Dell зросли у ІІ кв. на 80% до 7,76 млрд дол., при сукупному доході 25,06 млрд дол.

30 августа 2024 г., 12:25

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Компанія Dell повідомила про фінансові результати за другий квартал.

Дохід виробника збільшився на 9% порівняно з попереднім роком, до 25,06 млрд дол., що перевищило прогноз аналітиків на рівні 24,53 млрд дол.

Прибуток до вирахування певних витрат склав $1,89 на акцію, що перевищило консенсус-прогноз аналітиків у $1,71.

Компанія повідомила про чистий прибуток за квартал у розмірі 841 млн дол., що на 85% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли вона отримала лише 455 млн дол.

Дохід підрозділу Infrastructure Solutions Group, який займається виробництвом серверів, систем зберігання даних та іншого обладнання для центрів обробки даних, зріс на 38% до 11,65 млрд дол.

Продаж серверів і мережевих рішень склали 7,76 млрд дол., що на 80% більше, ніж роком раніше. У цьому сегменті на сервери для АІ прийшлося 3,1 млрд дол., що на 1,7 млрд дол. більше, ніж у попередньому кварталі. У компанії заявили, що мають зростаючий портфель замовлень на такі рішення, він складає зараз близько 3,8 мільярда доларів.

При цьому зазначається, що продажі підрозділу зберігання даних Dell, який також є частиною ISG, впали на 5%, до 4 мільярдів доларів у цьому кварталі.

А дохід Dell Client Solutions Group, який спеціалізується на персональних комп'ютерах і ноутбуках, знизився на 4%, до 12,41 млрд дол. У цьому сегменті продажі споживчих ПК впали на 22%, до 1,86 млрд дол., тоді як корпоративні системи залишилися на рівні 10,55 млрд дол.

Dell також переглянула свій річний прогноз доходів, заявивши, що тепер бачить загальний обсяг продажів між 95,5 млрд і 98,5 млрд дол., порівняно з попереднім прогнозом від 93,5 млрд до 97,5 млрд дол. Однак, середній показник все ще нижчий за цільовий показник, який очікують на ринку в розмірі 96,34 млрд дол. У поточному кварталі Dell очікує дохід у розмірі від 24 млрд до 25 млрд дол., що теж трохи нижче прогнозу аналітиків на рівні 24,6 млрд дол.

Тим не менш, інвестори, схоже, були принаймні трохи вражені результатами і прогнозом, оскільки акції Dell виросли більш ніж на 3% на розширених торгах.

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