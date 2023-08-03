Продажі Qualcomm чипів за квартал впали на чверть

3 августа 2023 г., 9:35

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У середу Qualcomm повідомила про прибутки за третій квартал, які перевершили очікування Уолл-стріт, але дохід і прогноз на четвертий квартал виявилися нижчими за очікування.

Акції Qualcomm впали більш ніж на 6% в ході тривалих торгів.

Прибуток компанії за квартал склав $1,87 за акцію, скоригований, проти $1,81, очікуваного за консенсус-прогнозом Refinitiv.

Виторг досяг 8,44 млрд дол. проти 8,5 млрд дол. за консенсус-прогнозом Refinitiv.

Qualcomm заявила, що очікує прибуток від $1,80 до $2 на акцію при обсязі продажів від 8,1 до 8,9 млрд дол. у четвертому кварталі, що не відповідає консенсус-прогнозу Refinitiv у $1,91 на акцію при виторзі у 8,7 млрд дол.

Чистий прибуток за квартал впав до 1,8 млрд дол. або 1,60 дол. на акцію, що на 52% менше порівняно з 3,73 млрд дол. або 3,29 дол. на акцію роком раніше.

Компанія Qualcomm вразлива до падіння у сегменті смартфонів, оскільки вона виробляє процесори, що лежать в основі більшості висококласних Android-пристроїв і багатьох телефонів нижчого класу.

Аналітики очікують, що поставки нових пристроїв скоротяться у 2023 році, і Qualcomm повторила, що очікує, що в цьому році продажі телефонів скоротяться на "високий однозначний відсоток", частково через повільне відновлення Китаю. Однак виробник чипів заявив, що бачить зростання продажів телефонів, починаючи зі святкового сезону.

QCT, найбільший підрозділ Qualcomm, який продає процесори для смартфонів, автомобілів та інших розумних пристроїв, повідомив про продажі в розмірі 7,17 млрд дол, що на 24% менше, ніж роком раніше.

Продажі чипів для мобільних телефонів є найбільшою частиною QCT, і вони знизилися на 25% в порівнянні з минулим роком до 5,26 млрд дол.

Автомобільний бізнес компанії, який постачає чипи та програмне забезпечення для автономних автомобілів, став яскравою плямою, збільшивши дохід на 13% до 434 млн дол. протягом кварталу.

Однак бізнес у сфері інтернету речей, який виробляє дешевші мікросхеми для малопотужних пристроїв і промислового використання, впав на 24% до 1,48 млрд доларів. Цей сегмент також включає продаж чіпів компанії Meta для її гарнітури Quest VR.

Прибутковий ліцензійний бізнес Qualcomm, QTL, знизився на 19% до 1,23 млрд дол. доходу.

Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон (Cristiano Amon) у своїй заяві підкреслив стратегію виробника щодо штучного інтелекту, оскільки напівпровідникові компанії прагнуть отримати вигоду з того, що галузь зосереджена на чіпах, необхідних для запуску такого програмного забезпечення, як OpenAI's ChatGPT. Він сказав, що здатність Qualcomm запускати моделі штучного інтелекту на телефонах, а не на хмарних серверах, дає компанії шанс на "точку перегину", яка може стимулювати зростання в майбутньому.

"Підсумовуючи, ми маємо унікальну можливість допомогти сформувати та скористатися можливостями майбутнього покоління АІ на пристроях", - сказав Амон.

Qualcomm заявила, що виплатила 893 млн дол. дивідендів і викупила 400 млн дол. акцій протягом кварталу.

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