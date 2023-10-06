Продажі ПК за рік у Німеччині впадуть на 14,8% до 9,6 млн

6 октября 2023 г., 13:35

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Згідно з останнім прогнозом IDC, очікується, що в третьому кварталі 2023 року німецький ринок персональних комп’ютерів продовжить скорочуватися на 6,2% в річному обчисленні. Перспективи на решту року залишаються похмурими: обсяг поставок у 2023 році прогнозується на рівні 9,6 млн одиниць, що на 14,8% менше, ніж торік, оскільки вендори та дистриб’ютори залишаються обережними в умовах економічної рецесії в Німеччині. Однак IDC очікує, що скорочення поставок ПК у другій половині 2023 року буде менш значним, ніж у попередні 12 місяців, оскільки база для порівняння тепер нижча.

«Очікується, що німецький ринок ПК повернеться до позитивного зростання в четвертому кварталі 2023 року після шести кварталів поспіль падіння в річному обчисленні, - говорить Маліні Пол, старший менеджер з досліджень європейських пристроїв в IDC. «Відновлення ринку ПК продовжиться в 2024 році і надалі повільними темпами завдяки очікуваному високому рівню запасів і великому портфелю угод».

IDC прогнозує зростання німецького ринку ПК на 8,1% в річному обчисленні у 2024 році, оскільки очікується, що сезонність поставок нормалізується після років, які характеризувалися циклом бумів і спадів, спричинених локдауном. Обмеження ланцюжка поставок у період буму призвели до відставання, яке було розгорнуто у фазі спаду, що призвело до великих запасів.

«Ринок так і не повернувся до нормального стану після початку пандемії, - каже Даніель Гонкальвес (Daniel Goncalves), старший менеджер з досліджень європейського підрозділу IDC, - коли запаси повертаються до нормального рівня. «У міру того, як запаси повертаються до здорового рівня, а всі учасники ланцюжка поставок ПК продовжують пристосовуватися до поточної реальності попиту, обсяги продажів ПК почнуть вирівнюватися з обсягами розпродажу».

Динаміка німецького ринку відображає загальну динаміку ринку Західної Європи, де раптове падіння попиту призвело до агресивних цінових стратегій та скорочення поставок з боку постачальників. IDC прогнозує падіння ринку ПК у Західній Європі на 5,6% у 3 кварталі 2023 року та двозначне падіння за весь 2023 рік.

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